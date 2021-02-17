ضمور العظام.. علماء يحذرون مرضى كورونا من آثار الإصابة بالفيروس

انتشر وباء فيروس كورونا حول العالم، وكلما انخفضت درجات الحرارة تتزايد المخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات به، وحتى الآن رغم تقدم التكنولوجيا حول العالم لم تتمكن اي دولة متقدمة في وضع كلمة النهاية لذلك الكابوس.





وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن دراسات حديثة نشرتها إحدى الجامعات البريطانية، بعد ان أوضح أحد الاطباء أن فيروس كورونا اصبح شرسا للغاية، أظهرت أن الفيروس يترك أثرا سيئا للغاية في جسم الإنسان رغم التعافي من الإصابة .





واوضحت الدراسة ان فيروس كورونا لا يتوقف عن مهاجمة الجسم رغم التعافي، فقد يصيب متعافي كورونا بضمور العظام ومشاكل في العضلات.





واشارت الدراسة إلى ان فيروس كورونا يهاجم جهاز المناعة في جسم الإنسان لدرجة انه قد يحدث خللا في جهاز المناعة نفسه ويجعله يهاجم نفسه رغم سلبية تحاليل المريض وتأكيد الاطباء خلو جسده من الفيروس إلا ان آثاره قد تدمر الإنسان.





وحذرت الدراسة المواطنين من ذلك الفيروس اللعين الذي لم يتمكن البشر من السيطرة عليه حتى الآن، ومؤكدة أن متعافي كورونا إن لم تصبهم تلك الآثار بعد الشفاء قد يصابوا بأشياء أخرى على المدى البعيد.