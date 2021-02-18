طفل مشاغب ينفق 25 ألف جنيه على ألعاب الفيديو .. والأم في حالة صدمة

تملكت حالة صدمة من أم بريطانية بعد اكتشافها أن نجلها المشاغب، الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، أنفق عن طريق الخطأ مبلغًا قدره 1200 جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 25 ألف جنيه مصري، على ألعاب الفيديو ، وتضمنت قائمة نفقاته على سبيل المثال مبلغ 792 جنيهًا إسترلينيًا لشراء "طعام قطط افتراضي" أثناء انشغاله بأحد ألعاب الفيديو المحببة لديه.





ولم تصدق "آبي سميث"، وهي من مقاطعة "هارتفوردشير" بإنجلترا، عينيها عند تلقيها سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي تفيد بأن نجلها "هاري" قام بأكثر من 60 عملية شراء متعلقة بألعاب الفيديو عبر جهاز آيباد، خاصة وأنها كانت قد حددت كلمة مرور على هذا الجهاز، لكن الصبي استطاع بذكائه استبدال كلمة المرور ببصمة إبهامه لمنع شقيقه الأصغر "ريجي" ذي الـ4 سنوات من الولوج إلى ألعابه الإلكترونية.









ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن "آبي سميث" ذات الـ40 عامًا قولها إن هذه النفقات المفاجئة اضطرتها للاقتراض لسداد الفواتير، خاصة وأنها حاولت مرتين استرداد أموالها، لكن شركة "آبل" التقنية رفضت، ومن ثم فهي تحث الشركة الآن على وضع إجراءات حماية إضافية تحول دون تكرر الخطأ ذاته.





وأضافت أن ألعاب الفيديو تسبب الإدمان وتحث الأطفال على إنفاق المزيد من الأموال باستمرار، مؤكدة أنها ليست أول شخص يقع في مثل هذا المأزق ولن تكون الأخيرة، كما شددت على أن نجلها ارتكب هذا الخطأ دون قصد.





وأوضحت "سميث" أنها سبق أن أجرت عملية شراء أونلاين واحدة فقط عبر الجهاز الإلكتروني مقابل 99 بنسًا ولم تكن تدرك أن بيانات بطاقتها الائتمانية سُتحفظ تلقائيًا، لافتة إلى أنها بالفعل تستخدم إعدادات حماية على أجهزتها الإلكترونية، لكن لسوء حظها فإن نجلها استطاع إضافة بصمة إبهامه للدخول على الجهاز.









وأشارت إلى أن نجلها شرع في البكاء عندما أوضحت له الخطأ الذي ارتكبه، وعرض عليها أن يرد لها الأموال من مصروفه.



