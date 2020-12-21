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منوعات

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:15 ص
بسبب لعبة فيديو..
بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بـ سكين وينهي حياة زوجها
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هدير علاء
أقدم مواطن أمريكي "مهووس بألعاب الفيديو" على إصابة والدته بـسكين وأنهى حياة زوجها خلال نوبة غضب جنونية انتابته بعد أن طلبت منه الأم وزوجها إيقاف تشغيل لعبة الفيديو التي كان تركيزه منصبًا عليها؛ وجاء في تقارير وسائل إعلام أن الجريمة وقعت في مدينة "ديترويت" بولاية "ميشيجان" الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية حول الواقعة، فإن الجاني "كريستوفر ماكيني"، البالغ من العمر 29 عامًا، كان منشغلًا بألعاب الفيديو أثناء تواجده في محل إقامة والدته ذات الـ66 عامًا وزوجها البالغ عمره 71 عامًا، وبعد أن طلبا منه إيقاف تشغيلها كي يتمكنا من النوم، قام هو بلكم والدته في وجهها واعتدى بالضرب على الزوج، والذي اضطر لإحضار سكين للدفاع عن نفسه أمام هذا الاعتداء المفاجئ.


وخلال المشاجرة، تمكن "ماكيني" من الاستيلاء على السكين واستخدمه في مواصلة الاعتداء على الضحيتين. ونقلت "ميرور" عن شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه يواجه عدة اتهامات على خلفية الحادث الذي وقع مساء يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، حيث تشمل قائمة الاتهامات الاعتداء بقصد القتل، والتي على الأرجح ستتحول إلى قتل عمد إثر وفاة زوج الأم بعد أربعة أيام من تعرضه للاعتداء، ويواجه أيضًا اتهامًا بعرقلة ومقاومة ضابط شرطة.

ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن ضباط الشرطة وجدوا المتهم مغطى بالدماء في ردهة المبنى السكني الذي شهد الجريمة المروعة، وأفاد مسئول بالشرطة المحلية بأنه لكم زوج والدته عدة مرات، مما اضطر ألأخير إلى التوجه إلى المطبخ في محاولة للدفاع عن نفسه وزوجته، لكن دون جدوى حيث لقي مصرعه على نحو مروع في نهاية المطاف.


وحاول "كريستوفر ماكيني" المقاومة أثناء إلقاء القبض عليه كما بصق على ضباط الشرطة وهاجم أحد أعضاء فريق الطوارئ أثناء محاولته إجراء إسعافات أولية في مسرح الجريمة.

يذكر أن "ماكيني" يوجد حاليًا قيد الاحتجاز في سجن مقاطعة "أوكلاند" بولاية "ميشيجان"، وقد حُددت كفالة لإطلاق سراحه بقيمة 510 آلاف دولار.
بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها
بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها
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بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

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