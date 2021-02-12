نباح كلب ينقذ سيدة من الموت بعد نشوب حريق مدمر بـ بيتها.. تفاصيل وصور

ساهم كلب أليف في إنقاذ حياة صاحبته ذات الـ51 عامًا من الموت إثر نشوب حريق مدمر في بيتها في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، وذلك بعد أن انتبهت إلى تصاعد ألسنة اللهب من مقبس لتوصيل الكهرباء بفضل نباح كلبها.





وعلى الرغم من أن "ديان طومسون"، وهي من مقاطعة "لينكولنشاير" شرق إنجلترا، كانت مستاءة للغاية في البداية عقب استيقاظها من نومها بسبب الضجة الهائلة التي أحدثها كلبها من سلالة "جاك راسل تيرير"، إلا أنها سرعان ما أدركت وجود مشكلة ما بسبب استمراره في النباح دون توقف، وانتبهت بعد ذلك إلى أن بيتها كان مليئًا بالأدخنة.









وصرحت "طومسون" لوسائل إعلام محلية بأنها اتصلت بالنجدة في الحال وسارعت بإخلاء البيت، وتوجه فريق إطفاء لمحل إقامتها حيث اكتشفوا أن الحريق نشب بسبب التحميل الزائد على مقبس لتوصيل الكهرباء يوجد أسفل غرفة النوم الرئيسية.





وأضافت أنها كان من الممكن أن تلقى حتفها جراء الحريق لولا أن نباح كلبها أيقظها في الوقت الملائم، مشيرة إلى أنها اعتقدت في البداية عند سماعها صوت نباح الكلب أنه ربما رأى سيارة في الخارج، لذا حاولت تهدئته والعودة للنوم مجددًا لكنه واصل النباح، وغادرت غرفتها في أعقاب ذلك للتوجه إلى الحمام بعد أن واجهت صعوبة في النوم في ظل الضجة التي كان يحدثها الكلب، وفوجئت بأن غرفة المعيشة مليئة بالأدخنة الكثيفة، والتي كان مصدرها مقبس التوصيل الكهربائي.





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وأشارت إلى أنها توجهت بعد اتصالها بالنجدة لإيقاظ زوجها ونجلها اللذين كان متواجدين في كرفان أو بيت متنقل بالخارج، مؤكدة أن الوضع كان يمكن أن يسوء أكثر، خاصة وأن مصدر الحريق كان أسفل غرفتها مباشرة، لكن كلبها أنقذ حياتها.



