بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

بعد قضاء 33 يومًا في جزيرة مهجورة من جزر البهاما بالمحيط الأطلسي، أُجريت عملية إنقاذ لـ رجلين وامرأة من مصير مأساوي كان من الممكن أن يلحق بثلاثتهم، حيث أفادت تقارير إخبارية بأن طاقم طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل الأمريكي تولى تنفيذ عملية الإنقاذ، والتي وُصفت بكونها على الطريقة "هوليوودية"، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عملية الإنقاذ تمت بعد رصد طاقم الطائرة الهليكوبتر للرجلين والسيدة العالقين بالجزيرة المهجورة وقد كانوا يلوحون بأعلام يوم الاثنين خلال دورية جوية روتينية حول جزيرة "أنجيلا كاي"، وهي جزيرة غير مأهولة بين دولة كوبا وسلسلة جزر "فلوريدا كيز".









وأفاد خفر السواحل الأمريكي بأن الرجلين والسيدة، والذين لم يُكشف عن هوية أي منهم لوسائل الإعلام، مواطنون من دولة كوبا، وتتولى حاليًا وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة الأمريكية التعامل معهم.





وأوضح هؤلاء الأشخاص لفريق الإنقاذ أن السبل قد تقطعت بهم في الجزيرة المهجورة منذ نحو 5 أسابيع، بعد انقلاب قاربهم بسبب المياه الهائجة وسبحوا وصولًا إلى شاطئ الجزيرة.





وأوضح قائد مروحية خفر السواحل "مايك أليرت" في تصريحات لمحطة تلفزيونية أمريكية أن الثلاثة عاشوا خلال تلك الفترة على المحار والفئران، وبدوا في حالة يُرثى لها بسبب نقص المياه العذبة في الجزيرة، ولم يتضح سبب تواجد هؤلاء الثلاثة على متن قارب في تلك المنطقة على وجه التحديد، وتشير التكهنات إلى احتمالين، أولهما أنه يمكن أن يكون الرجلان والسيدة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة، أو صيادين تاهوا في البحر.









تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن رصد طاقم الطائرة الهليكوبتر التابعة لخفر السواحل الأمريكي هؤلاء الثلاثة في الجزيرة، أرسلوا إليهم طعامًا ومياه شرب وجهاز راديو، لكن سوء الأحوال الجوية اضطر أفراد الطاقم إلى تأجيل عملية الإنقاذ لليوم التالي.



