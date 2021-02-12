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منوعات

مريض كورونا يضرم حريقا في مستشفى تلقى فيها العلاج

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أضرم مصاب بفيروس كورونا النيران في مستشفى كان يتلقى العلاج بها في غرب اسبانيا ، و ألقت الشرطة الاسبانية بعد الحادث بساعات القبض عليه بعد التحريات . 

وحسب ما ورد في صحيفة " دياريو دي كايز"فإن أحد المصابين في مستشفى واقعة في مدينة قادش الجنوبية بإسبانيا بإضرام النيران بالدور السادس في المستشفى التي كان يتلقى العلاج بها . 

وفقا لتحريات الشرطة فإن الحريق لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح، إلا ان المصاب قام بإشعال النيران في الوسائد و الاقمشة في ش=سريره قبل أن يغادر المستشفى . 

ألقت الشرطة القبض على المريض قبل هروبه من المنطقة الواقعة بها المستشفى، و ذكرت المستشفى أن كل المرضى بخير و ان رجال الإطفاء أخمدوا النيران بسرعة قبل إلتهامها العقار بأكمله . 
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