مريض كورونا يضرم حريقا في مستشفى تلقى فيها العلاج

أضرم مصاب بفيروس كورونا النيران في مستشفى كان يتلقى العلاج بها في غرب اسبانيا ، و ألقت الشرطة الاسبانية بعد الحادث بساعات القبض عليه بعد التحريات .
وحسب ما ورد في صحيفة " دياريو دي كايز"فإن أحد المصابين في مستشفى واقعة في مدينة قادش الجنوبية بإسبانيا بإضرام النيران بالدور السادس في المستشفى التي كان يتلقى العلاج بها .
وفقا لتحريات الشرطة فإن الحريق لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح، إلا ان المصاب قام بإشعال النيران في الوسائد و الاقمشة في ش=سريره قبل أن يغادر المستشفى .
ألقت الشرطة القبض على المريض قبل هروبه من المنطقة الواقعة بها المستشفى، و ذكرت المستشفى أن كل المرضى بخير و ان رجال الإطفاء أخمدوا النيران بسرعة قبل إلتهامها العقار بأكمله .
🔴 ÚLTIMA HORA | Se declara un incendio en una planta destinada a pacientes de COVID-19 en el hospital Puerta del Mar de Cádiz— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 10, 2021
Lo cuentan en #Canal24horas
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