مريض كورونا يضرم حريقا في مستشفى تلقى فيها العلاج

أضرم مصاب بفيروس كورونا النيران في مستشفى كان يتلقى العلاج بها في غرب اسبانيا ، و ألقت الشرطة الاسبانية بعد الحادث بساعات القبض عليه بعد التحريات .





وحسب ما ورد في صحيفة " دياريو دي كايز"فإن أحد المصابين في مستشفى واقعة في مدينة قادش الجنوبية بإسبانيا بإضرام النيران بالدور السادس في المستشفى التي كان يتلقى العلاج بها .





وفقا لتحريات الشرطة فإن الحريق لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح، إلا ان المصاب قام بإشعال النيران في الوسائد و الاقمشة في ش=سريره قبل أن يغادر المستشفى .





ألقت الشرطة القبض على المريض قبل هروبه من المنطقة الواقعة بها المستشفى، و ذكرت المستشفى أن كل المرضى بخير و ان رجال الإطفاء أخمدوا النيران بسرعة قبل إلتهامها العقار بأكمله .