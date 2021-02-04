تهديد بالقتل وألفاظ مسيئة.. مسافرة تدخل في حالة هياج خلال رحلة جوية بسبب الكحول

تسببت مسافرة أسكتلندية في حالة من الفوضى على متن طائرة تابعة لشركة طيران "الخطوط الجوية القطرية"، حيث هددت بقتل أحد أفراد طاقم الطائرة وصرخت مرددة ألفاظ مسيئة بينما كانت تحت تأثير الكحول، وأُلزمت بأداء عمل غير مدفوع الأجر عقابًا لها على خلفية هذه الواقعة.





وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، فإن المسافرة "فيرونيك موريل" ذات الـ39 عامًا دخلت في حالة هياج عندما اضطرت مضيفات الطائرة لإيقاظها عقب هبوط الرحلة الجوية في العاصمة الأسكتلندية "إدنبرة" في شهر أغسطس لعام 2019، حيث وجهت إساءات لفظية لأفراد الطاقم قبل التهديد بقتل أحدهم.









ولم تتوقف عند هذا الحد، إذ قاومت ضباط الشرطة الذين تم استدعاؤهم للتعامل معها ووجهت لهم بدورهم إساءات لفظية وحاولت الفرار منهم قبل أن يتمكنوا من اقتيادها إلى قسم شرطة؛ وأشير خلال محاكمتها إلى أنها ندمت على سلوكها وأبدت اعتذارها بعد أن أفاقت من تأثير الكحول في قسم الشرطة، كما زعمت أنها عاجزة عن تذكر تفاصيل ما حدث على متن الرحلة الجوية كونها مزجت الكحول بعقار طبي.





وأوضحت لضباط الشرطة أنها لم تتناول الكحول لمدة 4 أسابيع لأنها كانت في رحلة عمل خارج البلاد، واحتست كمية كبيرة من المشروبات الكحولية في المطار بالدوحة قبل الصعود على متن الطائرة.







