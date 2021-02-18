مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور

تداولت وسائل إعلام عدة في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد لحظة تعرض مراسل تليفزيوني لعملية سرقة تحت تهديد السلاح أمام عدسة الكاميرا خلال بث مباشر في وضح النهار.





ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية، فإن المراسل الرياضي "دييجو اوردينولا"، وهو من دولة الإكوادور في أمريكا الجنوبية، كان في بث مباشر من أمام ملعب لكرة القدم بمدينة "جواياكيول"، والتي توصف بكونها أكبر مدن الإكوادور وأكثرها ازدحامًا بالسكان، وفجأة دون سابق إنذار اقترب منه رجل يحمل مسدسًا ووجهه ناحيته وشرع في تهديده.









يشار إلى أن المراسل التليفزيوني شارك الفيديو الذي يوثق لحظة تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في الـ12 من فبراير الجاري، وعلق عليه قائلًا: "لا يمكننا حتى العمل في هدوء.. حدث هذا بعد ظهر اليوم خارج ملعب Estadio Monumental".





وخلال الفيديو الخاص بالواقعة، شوهد السارق المسلح، الذي كان يرتدي كمامة واقية، وهو ينتزع هاتفًا محمولًا يخص أحد أعضاء فريق عمل "دييجو اوردينولا" بعد تهديد المراسل الرياضي أولًا بمسدسه، في حين واصل المصور توثيق ما كان يحدث.





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وبعد استيلائه على الهاتف المحمول لاذ السارق بالفرار، وشوهد أحد العاملين وهو يطارده، ورصدت عدسة الكاميرا في أعقاب ذلك لحظة فراره على متن دراجة نارية كانت تنتظره بعد أن عبر طريقًا سريعًا مزدحمًا.



