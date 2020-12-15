مسنة على كرسي متحرك تتعرض لسرقة بالإكراه.. كاميرا مراقبة توثق الحادث

رصدت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام بريطانية لحظة تعرض امرأة مسنة كانت جالسة على كرسي متحرك للسرقة على يد لص بلا قلب، والذي استولى على مبلغ يُقدر بـ20 جنيهًا إسترلينيًا من نقودها بالإكراه بعد تهديده للسيدة المسئولة عن رعايتها، والتي كانت متواجدة برفقتها وقت حدوث عملية السطو





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عملية السرقة وقعت في شمال العاصمة "لندن"، وشوهدت المسنة، وهي في العقد التاسع من عمرها، خلال اللقطات الخاصة بالواقعة وقد كانت جالسة على كرسيها المتحرك بجوار ماكينة صراف آلي (ATM)، في حين كانت المسئولة عن رعايتها تسحب مبلغًا من المال.









وفي أعقاب ذلك، اقترب منهما السارق وتوقف بجوارهما تمامًا وراقبهما، قبل أن يهاجم السيدة الأخرى ويجبرها على إعطائه مبلغ الـ20 جنيهًا إسترلينيًا الذي كانت قد سحبته لتوها من الحساب البنكي الخاص بالمسنة المريضة، والتي كان من الواضح أنها غير قادرة على التحرك إطلاقًا بسبب حالتها الصحية، حتى أنها ظلت دون حراك خلال المواجهة مع السارق، لكن علامات الخوف كانت بادية على وجهها.





ولاذ السارق بالفرار بعد أن أجبر السيدة على إعطائه النقود رغم محاولاتها التصدي له.









وكانت سيدة تُدعى "مادلين لازاجا"، والتي التقت بالمسنة في موقع الحادث، قد قامت بمشاركة اللقطات التي وثقت ما حدث عبر الإنترنت، موضحة أن والدها، البالغ عمره 71 عامًا، تعرض للسرقة بدوره قبل 30 دقيقة من عملية السرقة التي وقعت المسنة ضحيتها وفي نفس الطريق، وأعربت عن استيائها حيال استهداف اللصوص لكبار السن بهذا الشكل دون رحمة.



