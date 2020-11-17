بعد اقتحامه مطعما .. تصرف غير متوقع من لص يجعله مثارًا للسخرية.. شاهد

أثار تصرف غير متوقع أقدم عليه لص في أعقاب اقتحامه مطعما للبيتزا بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سجلت كاميرات المراقبة بالمطعم لحظة حصوله على استراحة من عملية السطو من أجل الاستفادة من مهارته في الطهي وإعداد فطيرة بيتزا لنفسه.





يشار إلى أن إدارة شرطة مدينة "فوليرتون" في ولاية "كاليفورنيا" قد كشفت مؤخرًا عن الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة للص، الذي تبين أنه يُدعى "أوسكار سانشيز"، أثناء انشغاله بإعداد الوجبة خلال عملية السطو عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وكان الفيديو مصحوبًا بتعليق ساخر.









ويظهر "سانشيز" في الفيديو المرفق منهمكًا بتشكيل عجينة البيتزا على منضدة بمطعم الوجبات السريعة، لدرجة أنه يبدو للوهلة الأولى وكأنه من موظفي المطعم.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن السارق تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي يُقدر بـ500 دولار، وكذلك أجهزة كمبيوتر لوحية وعبوات من الجعة بالإضافة إلى سيارة توصيل الطلبات الخاصة بالمطعم خلال عملية السطو.









وتمكنت الشرطة المحلية من تتبع "أوسكار سانشيز"، البالغ من العمر 25 عامًا، وألقت القبض عليه في وقت لاحق.



