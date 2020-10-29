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منوعات

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:14 ص
أيقظته الشرطة.. لص
أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد لحظة إلقاء القبض على لص في عمر الـ 41، وذلك بعد  أن غط في النوم على أرضية مطعم أثناء قيامه بتنفيذ عملية سطو.

ومن الواضح أن اللص كان مستغرقًا في النوم بعد تسلله إلى المطعم وسرقته، حتى أن ضباط الشرطة الذين توجهوا للقبض عليه لم يتمكنوا من إيقاظه بسهولة، وقد رصدت كاميرا مثبتة في ثياب أحد الضباط تفاصيل ما حدث لحظة بلحظة منذ دخولهم إلى المطعم.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة حدثت بمدينة "سوندرلاند" الواقعة شمال شرق إنجلترا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.

وبدا السارق، والذي تبين أنه يُدعى "مارك كوبر"، في حالة من التخبط والذهول عند قيام الضباط بإيقاظه، لدرجة أنه سألهم عما كان يحدث، ورد عليه أحدهم قائلًا: "لقد اقتحمت مطعمًا"، في حين حاول زملاؤه مساعدته على النهوض.


وتمكن "كوبر" من سرقة طعام ومشروبات كحولية عقب اقتحامه المطعم؛ ولدى العثور عليه كان قد ترك بجواره قطعة من حلوى "تشيز كيك" ملقاة على الأرض؛ واعترف أثناء مثوله أمام المحكمة بتهمة السرقة الموجهة إليه، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 26 أسبوعًا.

وتُجري الشرطة المحلية في الوقت الراهن تحقيقات للتوصل إلى سارقين آخرين يُعتقد أنهم متورطون في واقعة اقتحام وسرقة المطعم، لكنهم استطاعوا أن يلوذوا بالفرار قبيل وصول الضباط، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس.


أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث
أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

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