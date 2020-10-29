أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد لحظة إلقاء القبض على لص في عمر الـ 41، وذلك بعد أن غط في النوم على أرضية مطعم أثناء قيامه بتنفيذ عملية سطو





ومن الواضح أن اللص كان مستغرقًا في النوم بعد تسلله إلى المطعم وسرقته، حتى أن ضباط الشرطة الذين توجهوا للقبض عليه لم يتمكنوا من إيقاظه بسهولة، وقد رصدت كاميرا مثبتة في ثياب أحد الضباط تفاصيل ما حدث لحظة بلحظة منذ دخولهم إلى المطعم.









تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة حدثت بمدينة "سوندرلاند" الواقعة شمال شرق إنجلترا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.





وبدا السارق، والذي تبين أنه يُدعى "مارك كوبر"، في حالة من التخبط والذهول عند قيام الضباط بإيقاظه، لدرجة أنه سألهم عما كان يحدث، ورد عليه أحدهم قائلًا: "لقد اقتحمت مطعمًا"، في حين حاول زملاؤه مساعدته على النهوض.









وتمكن "كوبر" من سرقة طعام ومشروبات كحولية عقب اقتحامه المطعم؛ ولدى العثور عليه كان قد ترك بجواره قطعة من حلوى "تشيز كيك" ملقاة على الأرض؛ واعترف أثناء مثوله أمام المحكمة بتهمة السرقة الموجهة إليه، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 26 أسبوعًا.



