خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

قامت شقيقتان بطعن حارس أمن في مركز تسوق بمدينة "شيكاغو" الأمريكية 27 مرة بـ سكين، وذلك بعد أن طلب منهما الالتزام بارتداء الكمامات الواقية واستخدام مطهر اليدين.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تقرر احتجاز الشقيقتين "جيسيكا هيل"، البالغة من العمر 21 عامًا، و"جايلا هيل"، 18 عامًا، بدون كفالة على خلفية الاعتداء المروع الذي وقع مساء يوم الأحد الماضي.









يشار إلى أن الضحية، البالغ عمره 32 عامًا، نُقل إلى أحد المستشفيات في حالة حرجة ، لكن تقارير لاحقة أكدت أن وضعه الصحي أصبح مستقرًا.





وأفاد تقرير "ديلي ميل"، نقلًا عن متحدثة باسم الشرطة المحلية تُدعى "كاري جيمس"، بأن الخلاف نشب بعد أن طلب الضحية من الشقيقتين ارتداء كمامات واقية أثناء تواجدهما بمركز التسوق، إلا أنهما لم تكتفيا برفض طلبه أو إبداء اعتراضهما عليه، بل قامت إحداهما بلكمه في وجهه؛ وفي أعقاب ذلك أخرجت "جيسيكا هيل" سكينًا كانت تخفيه وشرعت في طعنه، في حين قامت شقيقتها بتثبيته في مكانه عنوة؛ وقد أصيب بطعنات في أجزاء متفرقة من جسده.









وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الجروح التي أصيب بها حارس الأمن خلال هذا الاعتداء، إلا أنه تمكن من التشبث بالسيدتين لحين وصول الشرطة، حيث تم إلقاء القبض عليهما في مسرح الجريمة.



