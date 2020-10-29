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منوعات

أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:41 ص
مراهقة تخفي رضيعها
مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفًا من والديها
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هدير علاء
أقدمت مراهقة روسية على إخفاء رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة بالجراج الملحق بمحل إقامة عائلتها، وذلك بعد أن أنجبته سرًا إذ كانت تخشى إخبار والديها بشأنه.

وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية بأن المراهقة، التي لم يتم الكشف سوى عن اسمها الأول "أناستازيا" وهي في الرابعة عشر من عمرها، حاليًا في حالة خطيرة بأحد المستشفيات، مشيرًا إلى أنها بعد أن أنجبت مولودها سرًا وضعته داخل كيس بلاستيكي وتركته داخل الثلاجة ليلقى حتفه.


ولم يكن أي من أفراد عائلتها أو معلميها على علم بخبر حملها، لكنها اعترفت في وقت لاحق بما فعلته لمسعفين، لكن أوان إنقاذ رضيعها كان قد فات آنذاك.

وأكدت "أناستازيا" أنها أخفت مولودها بالثلاجة بسبب شدة خوفها من إخبار والديها، وقد استغلت فرصة انشغال والدها بأداء مهام في فناء منزل العائلة بمدينة "نوفوسيبيرسك" الروسية وحملت الطفل حديث الولادة إلى الثلاجة الموضوعة بالمرآب.

وجاء في تقارير وسائل إعلام روسية أنه لم يجرى اكتشاف ما فعلته الفتاة المراهقة سوى عقب اتصال والدتها بسيارة إسعاف بعد أن سمعت أنينها ليلًا واعتقدت أنها تعاني من التهاب الزائدة الدودية؛ وفي ذلك الوقت، كانت قد وضعت المولود بالفعل، وكانت تعاني من نزيف حاد. 


واعترفت المراهقة أثناء تواجدها داخل سيارة الإسعاف بما فعلته، وهي حاليًا في حالة غير مستقرة بالمستشفى.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن والد الطفل هو مراهق في السادسة عشر من عمره كانت تربطه بـ""أناستازيا" علاقة عاطفية لكنهما انفصلا في وقت سابق.
أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها
أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها
أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها
أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها

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