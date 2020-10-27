AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
بعد وفاة والديها..
بعد وفاة والديها.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع لـ3 أيام
Advertisements
هدير علاء
في واقعة مؤثرة، اضطرت طفلة روسية في الخامسة من عمرها إلى تولي رعاية شقيقها الرضيع بمفردها على مدار ثلاثة أيام، وذلك عقب وفاة والديهما في سريرهما جراء تناول "مخللات مسممة"، وقد كانت الطفلة تعتقد طيلة تلك الفترة أن والديها "نائمان".


وعثرت إحدى أفراد العائلة على الطفلين بعد ثلاثة أيام من وفاة أبويهما، وذلك بعد أن شعر الأقارب بالقلق حيال الزوجين "فيكتوريا"، البالغة من العمر 25 عامًا، و"ألكسندر ياكونين"، 30 عامًا، إثر فقدان القدرة على التواصل معهما على نحو مفاجئ، وتخلفهما عن حضور تجمع عائلي.




ولم يكتشف أقارب الزوجين ما حل بهما سوى عندما ردت طفلتهما ذات الخمسة أعوام على الهاتف بعد محاولات عديدة قام بها الأقارب للتواصل معهما، وقالت آنذاك إن والديها كانا "نائمين" منذ فترة طويلة، مضيفة أن لون بشرتيهما قد تغير.


وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفلة كانت تعتني بأخيها البالغ عمره عام واحد بمفردها خلال تلك الفترة؛ وسارعت شقيقة الأب "ناتاليا ياكونين" إلى محل إقامة العائلة بمنطقة "لينينجراد" الروسية في أعقاب ذلك، وفتحت لها ابنة شقيقها الباب.




وقالت هذه السيدة في تصريح لوسائل إعلام روسية، إنها ركضت إلى الداخل واكتشفت المأساة التي حلت بالعائلة، وأصيبت بحالة انهيار وشرعت في الصراخ فور أن وجدت شقيقها وزوجته ميتين في سريرهما، واتصلت بالشرطة وخدمات الطوارئ، ثم غادرت المنزل برفقة الطفلين.


وجاء في تقرير لوسائل الإعلام الروسية، أنه من المرجح أن التسمم الغذائي هو سبب وفاة الأبوين، ومازالت التحقيقات جارية للتوصل إلى ملابسات ما حل بالأبوين على وجه التحديد؛ ويتولى والد "ألكسندر ياكونين" رعاية الطفلين في الوقت الراهن.
بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام
بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام
بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام
بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيًا وراء رفاهيتها.. أم تترك طفلها بمفرده بدون طعام لـ 3 أيام في ظروف قاسية

شاهد.. رضيع عمره 6 أشهر يتزلج على الماء وحيدًا وهجوم حاد على والديه.. فيديو

رسالة مبكية من سيدة بعد وفاة والديها بسبب عدوى كورونا بفارق ساعات

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

ترشيحاتنا

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش.. علي جمعة يوضح

الليلة.. ليفربول يسعى لاستعادة أمجاده أمام ميتلاند.. وأياكس في مواجهة صعبة أمام أتلانتا

دعاء حل المشاكل .. أدعية وأذكار رددها عند الحاجة

النواب الأمريكي يعلق على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

على مساحة 222 فدانا.. المنطقة الصناعية بالعلاقي في أسوان أمل المستقبل الذي تهدده مياه الصرف الصحي

رمضان صبحي يوجه رساله مهمة ومؤثرة إلى جمهور النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

سيارات لوسيد موتورز lucid motors تتفوق علي تيسلا tesla .. صور

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور