AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أصيبت عائلة متوفى بصدمة شديدة، ودخلت في عراك قوي، مع متعهد لدفن الموتى؛ وذلك بعد صدمتهم لما وجدوا عليه جثمان أحد أقاربهم المتوفين حديثًا، عندما ذهبوا لإتمام مراسم الدفن.

يُزعم أن أفراد الأسرة الغاضبين، هاجموا متعهد دفن الموتى؛ بعد أن أطلعهم على جثة قريبهم، والديدان تغطيها من كل جانب، وتأكل في جسده، في مشهد يقشعر له الأبدان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرورو" البرطانية.

وكان "أوبا نوبجاني" في مشرحة لمدة 4 أيام في بريتوريا، بدولة جنوب إفريقيا، قبل نقل جثته لدفنها، وعندما حل وقت الدفن؛ طلبت عائلته من الحانوتي، والذي يدعى"سولي خوزا"، فتح نعشه، فرفض في البداية.

وبعد الكثير من الإصرار؛ فتح الغطاء ليكشف عن جثة "أوبا" المتحللة، مع زحف الديدان على وجهه، وقال "سولي" إن أفرادا من عائلة القتيل هاجموه بعد الكشف المزعج.
واستمر أحد أقارب المتوفى بضرب الرجل؛ حتى تحصل الأسرة على إجابات بشأن ما حدث له، وقد صرح "أصبحنا في موقف محرج للغاية أمام الناس خلال الجنازة"، ولكن تمكن الحانوتي من الهروب من الأسرة بعد حضور الشرطة في الجنازة، ونفى مزاعم أنه مسؤول عن التسبب في ترك الجسم ليتحلل.

فيما قال" سولي" الذي يدير صالون جنازة منذ 2009 ، إن الجسد لم يتعرض لسوء المعاملة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عادات أفريقية غريبة.. التابوت على شكل مهنة المتوفى.. فيديو

صدى البلد يحاور صاحب أول فرقة عالمية لتحويل الجنازة إلى فرح: أتمنى العمل في مصر.. فيديو

أسرة تلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي لطلب تبرعات لدفن ابنهم .. صور

مؤسس شركة لتنظيم الجنائز ودفن الموتى يكشف عن تفاصيل إنشاء شركته.. فيديو

ترشيحاتنا

عدى السحاب.. تعرف على تفاصيل البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة

تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء

ريال مدريد المنتشي بفوز الكلاسيكو يحل ضيفا على بروسيا مونشنجلادبخ الليلة

بفستان قصير.. غادة عادل تستمر في إثارة الجدل في اليوم الرابع بمهرجان الجونة السينمائي

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

أحمد داود وعلا رشدي يتألقان في مهرجان الجونة السينمائي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور

شاهد | تحويل سيارة ميتسوبيشي لانسر إلى نقل وفولكس بيتل لمخيم .. صور

صاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي