بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

أصيبت عائلة متوفى بصدمة شديدة، ودخلت في عراك قوي ، مع متعهد لدفن الموتى؛ وذلك بعد صدمتهم لما وجدوا عليه جثمان أحد أقاربهم المتوفين حديثًا، عندما ذهبوا لإتمام مراسم الدفن.





يُزعم أن أفراد الأسرة الغاضبين ، هاجموا متعهد دفن الموتى؛ بعد أن أطلعهم على جثة قريبهم ، والديدان تغطيها من كل جانب ، وتأكل في جسده ، في مشهد يقشعر له الأبدان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرورو" البرطانية.





وكان "أوبا نوبجاني" في مشرحة لمدة 4 أيام في بريتوريا، بدولة جنوب إفريقيا ، قبل نقل جثته لدفنها، وعندما حل وقت الدفن؛ طلبت عائلته من الحانوتي ، والذي يدعى"سولي خوزا" ، فتح نعشه ، فرفض في البداية.





وبعد الكثير من الإصرار؛ فتح الغطاء ليكشف عن جثة "أوبا" المتحللة ، مع زحف الديدان على وجهه، وقال "سولي" إن أفرادا من عائلة القتيل هاجموه بعد الكشف المزعج.

واستمر أحد أقارب المتوفى بضرب الرجل؛ حتى تحصل الأسرة على إجابات بشأن ما حدث له، وقد صرح "أصبحنا في موقف محرج للغاية أمام الناس خلال الجنازة"، ولكن تمكن الحانوتي من الهروب من الأسرة بعد حضور الشرطة في الجنازة، ونفى مزاعم أنه مسؤول عن التسبب في ترك الجسم ليتحلل.



