ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لحظة تجرد مراسل من ملابسه على الهواء لسبب صادم.. صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:10 ص
مراسل
مراسل
Advertisements
عزة عاطف
العمل الإعلامي يحتم عليك تأدية دورك تحت أي ظرف وفي أي مكان، وقد يتغلب العامل الإنساني على الدور الإعلامي لمراسل تليفزيوني في لحظة فارقة على الهواء مباشرة.

في لحظة مفاجئة أنهى «لوك برادنام» مقدم نشرة الطقس في أخبار التاسعة على قناة جولد كوست البريطانية، تقريره المباشر من على الشاطئ.

وتجرد من ملابسه وألقى بنفسه وسط الأمواج الخطيرة والمتضاربة عندما سمع صوت صرخات استغاثة تشير إلى وجود جثة في الماء.

ولاعتقاده أن شخصًا ما يحتاج إلى الإنقاذ أنهى برادنام النشرة على الفور وتجرد من ملابسه على الهواء وألقى بنفسه في البحر ليساعد رجلا آخر.

وأمسك الميكروفون مرة أخرى ووقف عاريا أمام الكاميرا ليشرح ما حدث عندما رأى شخصًا يكافح للنجاة وسط الأمواج وتبين أنه مدرب كمال أجسام شهير كان مفقودا منذ أيام.

وقامت مراسل النشرة الجوية برادنام بنقل جثة الشاب وهو مدير صالة رياضية بريطانية شهيرة إلى الشاطئ من خلال تقريره التلفزيوني المباشر.

كانت جثة «جيك جاكوبس» 32 عامًا مفقودة بعدما غرق مع صديقته في برودبيتش بـ كوينزلاند في حوالي الساعة 9.20 مساء يوم الخميس 4 فبراير.

وأكدت شرطة كوينزلاند أنه تم العثور على جثة المرأة في وقت لاحق من مساء يوم الخميس وأكدت منذ ذلك الحين أن الجثة التي تم العثور عليها يوم الجمعة 5 فبراير، تخص السيد جاكوبس، الذي تم إبلاغ أسرته.

ويعتقد أن صديقته التي غرقت معه أيضا مواطنة أوكرانية من فيكتوريا في عطلة في كوينزلاند.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 5 أشهر.. إسدال الستار على جثة شادي عبدالله غريق شاطئ النخيل

بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو

يرتدي ملابس سوداء.. انتشال جثة طفل غريق أمام أبراج الكويت

شك في سلوكها.. قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بذبح ابنته في القليوبية

ترشيحاتنا

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ فى مونديال الاندية

بعد التقليل من الأهلى.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على مهاجم الدحيل

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

نصف مليون وحدة سكنية.. السيسي يزف بشرى لسكان المحافظات

اطمئنوا.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تجرد مراسل من ملابسه على الهواء لسبب صادم.. صور

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

بعد تصدرها تريند .. ليلى أحمد زاهر بإطلالات محتشمة تزيد من جمالها