لحظة تجرد مراسل من ملابسه على الهواء لسبب صادم.. صور





في لحظة مفاجئة أنهى «لوك برادنام» مقدم نشرة الطقس في أخبار التاسعة على قناة جولد كوست البريطانية، تقريره المباشر من على الشاطئ.





وتجرد من ملابسه وألقى بنفسه وسط الأمواج الخطيرة والمتضاربة عندما سمع صوت صرخات استغاثة تشير إلى وجود جثة في الماء.





ولاعتقاده أن شخصًا ما يحتاج إلى الإنقاذ أنهى برادنام النشرة على الفور وتجرد من ملابسه على الهواء وألقى بنفسه في البحر ليساعد رجلا آخر.





وأمسك الميكروفون مرة أخرى ووقف عاريا أمام الكاميرا ليشرح ما حدث عندما رأى شخصًا يكافح للنجاة وسط الأمواج وتبين أنه مدرب كمال أجسام شهير كان مفقودا منذ أيام.





وقامت مراسل النشرة الجوية برادنام بنقل جثة الشاب وهو مدير صالة رياضية بريطانية شهيرة إلى الشاطئ من خلال تقريره التلفزيوني المباشر.





كانت جثة «جيك جاكوبس» 32 عامًا مفقودة بعدما غرق مع صديقته في برودبيتش بـ كوينزلاند في حوالي الساعة 9.20 مساء يوم الخميس 4 فبراير.





وأكدت شرطة كوينزلاند أنه تم العثور على جثة المرأة في وقت لاحق من مساء يوم الخميس وأكدت منذ ذلك الحين أن الجثة التي تم العثور عليها يوم الجمعة 5 فبراير، تخص السيد جاكوبس، الذي تم إبلاغ أسرته.





ويعتقد أن صديقته التي غرقت معه أيضا مواطنة أوكرانية من فيكتوريا في عطلة في كوينزلاند.

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