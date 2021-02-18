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منوعات

الرقصة المشئومة.. سيارة تدهس عريسا وعروسا وأقاربهم

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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نهى حمدي
مواكب الزفاف وخروج العرائس من السيارة لأداء فقرات راقصة  عنصرًا أساسيًا في ثقافة الزفاف الهندية، وعندما حان الدور على إحدى العرائس كان الوضع بالنسبة لها دمار شامل.

تحولت اللحظة السعيدة للوصول إلى مكان الزفاف بأناقة إلى لحظة صدمة وحزن حيث سحقت سيارة مسرعة العديد من الأشخاص في حفل زفافها، بحسب  ما  نشر موقع "إنديا توداي".

العروس "هيما" كانت على وشك الزواج من" أنكور" على وشك الوصول إلى مكان زفافها على الطريق السريع، عندما شاهدت موكب الزفاف من جانبها، وفي لحظة فرح ، فتحت فتحة سقف سيارتها وبدأت بالرقص.

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انضم العديد من الأشخاص من جانب العريس إلى العروس وبدأوا في الرقص حول سيارتها على طول الطريق السريع، وعندها وقعت تلك المأساة.

دهست سيارة مسرعة حوالي عشرة أعضاء من حفل الزفاف،وتوفي  ابن عم العريس، على الفور وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة. تم تحويل الجرحى إلى مستشفى في ميروت، حتى أصيب العريس والعروس.

تم التقاط الحادث المروع بالكاميرا ويظهر اللحظة التي سحقت فيها السيارة المسرعة ضيوف حفل الزفاف الراقصين،وقد استعادت الشرطة السيارة من مكان الحادث، ومع ذلك ، تمكن السائق من الفرار. سجلت الشرطة شكوى والتحقيق جار.

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