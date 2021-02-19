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مرأة

الماء الدافئ على الريق .. 9 نصائح لتعلية الحرق الضعيف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:48 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبرى؛ خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"؛ 9 نصائح لرفع الحرق الضعيف والمساعدة على إنقاص الوزن. 

١- الماء الدافي علي الريق يساعد على التخلص من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

2- شرب الماء مش أقل من لترين وكمان هيساعدك على الإحساس بالشبع.

3_ طبق السلطة مع الغداء بتحرق ٣٠٪ من الوجبة.

4- الشاي الأخضر قبل الأكل بنص ساعة أو بعده بساعة وعليه ليمون.

5_  أخذ الفاكهة المسموح بها خلال اليوم.

6-القهوة الخضراء بتساعد على تعليه الحرق مرتين فى اليوم.

7- البعد عن الحلويات والاكتفاء بمعلقتين سكر فى اليوم.

8- الاهتمام بيوم الفري للتعلية الحرق واخذ وجبه وسناك فري.

9 - المشى يوميا لمدة نص ساعة.

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