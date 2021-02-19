الماء الدافئ على الريق .. 9 نصائح لتعلية الحرق الضعيف

9 نصائح لرفع الحرق الضعيف والمساعدة على إنقاص الوزن.





١- الماء الدافي علي الريق يساعد على التخلص من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.





2- شرب الماء مش أقل من لترين وكمان هيساعدك على الإحساس بالشبع.





3_ طبق السلطة مع الغداء بتحرق ٣٠٪ من الوجبة.





4- الشاي الأخضر قبل الأكل بنص ساعة أو بعده بساعة وعليه ليمون.





5_ أخذ الفاكهة المسموح بها خلال اليوم.





6-القهوة الخضراء بتساعد على تعليه الحرق مرتين فى اليوم.





7- البعد عن الحلويات والاكتفاء بمعلقتين سكر فى اليوم.





8- الاهتمام بيوم الفري للتعلية الحرق واخذ وجبه وسناك فري.





9 - المشى يوميا لمدة نص ساعة.





قدم الدكتور أحمد صبرى؛ خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"؛