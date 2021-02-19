الماء الدافئ على الريق .. 9 نصائح لتعلية الحرق الضعيف

قدم الدكتور أحمد صبرى؛ خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"؛ 9 نصائح لرفع الحرق الضعيف والمساعدة على إنقاص الوزن.
١- الماء الدافي علي الريق يساعد على التخلص من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.
2- شرب الماء مش أقل من لترين وكمان هيساعدك على الإحساس بالشبع.
3_ طبق السلطة مع الغداء بتحرق ٣٠٪ من الوجبة.
4- الشاي الأخضر قبل الأكل بنص ساعة أو بعده بساعة وعليه ليمون.
5_ أخذ الفاكهة المسموح بها خلال اليوم.
6-القهوة الخضراء بتساعد على تعليه الحرق مرتين فى اليوم.
7- البعد عن الحلويات والاكتفاء بمعلقتين سكر فى اليوم.
8- الاهتمام بيوم الفري للتعلية الحرق واخذ وجبه وسناك فري.
9 - المشى يوميا لمدة نص ساعة.