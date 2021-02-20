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فن

مي عمر تبكي بسبب نهاية لؤلؤ.. وترد على انتقادات دعم زوجها محمد سامي

السبت 20/فبراير/2021 - 02:29 ص
لؤلؤ
لؤلؤ
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سعيد فراج
كشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

وأضافت مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، عبر قناة cbc، أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: "نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته".

وروت "مي" موقفا طريفا جمعها بوالدها بسبب المسلسل، موضحة أنها حتى الحلقة الأخيرة لم تخبرهم أي تفاصيل عن نهاية المسلسل، لذلك في الحلقة التي تم الكشف خلالها عن أن "مجدي" هو من حاول قتل لؤلؤ، رفض والدها ذلك، مضيفة: "بابا قالي لأ شخصية مجدي في علم النفس مينفعش يطلع منه ده يا مي، شخصيته مسالمة وإنسان معطاء مينفعش الشخصية دي تقتل، هو إيه اللي انتوا عاملينه ده، قولتله طب استنى بس طيب واتفرج للنهاية".

على صعيد آخر، ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".

وتابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".
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