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أخبار العالم

البرازيل تسجل أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 12:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، عن تسجيل 51050 إصابة و1308 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل تراجعا طفيفا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 51050، ليصل العدد الإجمالي إلى 10081676 حالة.

يأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل يوم 17 فبراير 56766 حالة، وفي 18 فبراير 51879.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1308 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 244765 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس يوم 17 فبراير إلى 1150، وفي 18 فبراير 1367 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة من الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين. 
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