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سيارات

أهمهم فلتر الزيت والتكييف.. تعرف على الفلاتر الموجودة في سيارتك

السبت 20/فبراير/2021 - 05:01 ص
فلتر
فلتر
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أماني نوار
الفلاتر هي من أبرز الاجزاء الهامة في السيارة لأنها تعمل على حجب وتنقية الاجزاء الهامة في السيارة من الشوائب ، والاوساخ ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد "أبرز الفلاتر في السيارة التي يجب تغييرها .

1-من أهم الفلاتر فلتر الزيت لأنه من الاجزاء الهامة التي تحافظ على محرك السيارة ، لأنه يعمل على تصفية الزيت وتنقيته من الشوائب .

2-فلتر الهواء أيضا من الفلاتر الهامة التي تعمل على تنقية الهواء داخل السيارة ،ويساعد على عملية الاشتعال، وتوليد القوة اللازمة داخل المحرك.

3-فلتر التكييف يعمل هذا الفلتر على تنقية الهواء داخل المقصورة من الأتربة والحشرات الصيرة ، وهو يساهم في الحصول على الهواء المثالي .

4-من أهم الفلاتر أيضا هو فلتر البنزين ،لأنه يساعد على تنقية الشوائب والرواسب ، وهو يساعد على الحفاظ على طرمبة البنزين والبخاخات من الانسداد .

5- أما فلتر زيت القير فهو يساعد على تنقية الزيت من الشوائب ، ويساعد على عدم الاحتكاك الداخلي لاجزاء الفتيس ، بالإضافة إلى سلاسة الحركة والتنقلات، وهذا الفلتر بالتحديد يجب تغييره بعد قطع من 30 إلى 40 ألف كيلو متر .
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