احذر.. تلف فلتر الهواء قد يطيح بمحرك سيارتك ويزيد استهلاك البنزين



محرك السيارة هو بمثابة قلبها النابض، ويعتبر فلتر الهواء من الأجزاء المهمة فيه لأنه المسئول الوحيد عن تنقية وتنظيف الهواء الداخل إلى غرفة المحرك، لأن الهواء عادة ما يكون مليئا بالأوساخ والأتربة، لذا هو يقوم بتنقيته وفلترته ليحظى المحرك بهواء نظيف.









انسداد فلتر الهواء يؤدي إلى سماع أصوات غريبة مثل صوت فرقعة، والتي تنتج بسبب ضعف دخول الهواء بصورة طبيعية للمحرك، ما يعيق عملية الحرق بشكل سليم.





انسداد فلتر الهواء يؤدي الي زيادة كمية البنزين داخل غرفة الاحتراق في المحرك، مما يؤدي إلى زيادة نسبة احتراق الوقود، وهو ما يؤدي لخروج دخان أسود اللون من الشكمان.





زيادة الأوساخ في الفلتر وامتلائه بالأتربة يجعلها تتسرب إلى داخل غرفة الاحتراق، وهو ما يعيق عملية الاحتراق بشكل سلس، ويؤثر على البوجيهات ويعيق عملها، وهو ما يؤخر عملية تشغيل المحرك.





انسداد الفلتر هواء المحرك يؤدي إلى منع مرور الهواء إليه، وهو ما يسبب انخفاض عملية الاحتراق في المحرك، وبالتالي تقليل عزم المحرك أثناء الضغط على دواسة الوقود.





وعند تلف أو انسداد فلتر الهواء، فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، ومن الممكن أن يتلف المحرك ويصاب بأعطال بالغة لذلك يجب الاهتمام به وتغييره بشكل دوري، وفي هذا السياق نعرض عليكم أبرز الأعطال التي يسببها:1- صدور أصوات فرقعة خفيفة2- خروج دخان أسود من الشكمان3- تأخر دوران المحرك:4-انخفاض عزم المحرك:5- زيادة استهلاك البنزين:انسداد الفلتر يتسبب في عدم دخول الهواء لغرف الاحتراق، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الوقود ليعوض نقص الهواء.