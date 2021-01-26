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سيارات

احذر.. تلف فلتر الهواء قد يطيح بمحرك سيارتك ويزيد استهلاك البنزين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:43 م
تلف فلتر الهواء
تلف فلتر الهواء
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اشرف عطية
محرك السيارة هو بمثابة قلبها النابض، ويعتبر فلتر الهواء من الأجزاء المهمة فيه لأنه المسئول الوحيد عن تنقية وتنظيف الهواء الداخل إلى غرفة المحرك، لأن الهواء عادة ما يكون مليئا بالأوساخ والأتربة، لذا هو يقوم بتنقيته وفلترته ليحظى المحرك بهواء نظيف.


وعند تلف أو انسداد فلتر الهواء، فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، ومن الممكن أن يتلف المحرك ويصاب بأعطال بالغة لذلك يجب الاهتمام به وتغييره بشكل دوري، وفي هذا السياق نعرض عليكم أبرز الأعطال التي يسببها:

1- صدور أصوات فرقعة خفيفة
انسداد فلتر الهواء يؤدي إلى سماع أصوات غريبة مثل صوت فرقعة، والتي تنتج بسبب ضعف دخول الهواء بصورة طبيعية للمحرك، ما يعيق عملية الحرق بشكل سليم.


2- خروج دخان أسود من الشكمان
انسداد فلتر الهواء يؤدي الي زيادة كمية البنزين داخل غرفة الاحتراق في المحرك، مما يؤدي إلى زيادة نسبة احتراق الوقود، وهو ما يؤدي لخروج دخان أسود اللون من الشكمان.


3- تأخر دوران المحرك:
زيادة الأوساخ في الفلتر وامتلائه بالأتربة يجعلها تتسرب إلى داخل غرفة الاحتراق، وهو ما يعيق عملية الاحتراق بشكل سلس، ويؤثر على البوجيهات ويعيق عملها، وهو ما يؤخر عملية تشغيل المحرك.


4-انخفاض عزم المحرك:
انسداد الفلتر هواء المحرك يؤدي إلى منع مرور الهواء إليه، وهو ما يسبب انخفاض عملية الاحتراق في المحرك، وبالتالي تقليل عزم المحرك أثناء الضغط على دواسة الوقود.


5- زيادة استهلاك البنزين:
انسداد الفلتر يتسبب في عدم دخول الهواء لغرف الاحتراق، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الوقود ليعوض نقص الهواء.
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