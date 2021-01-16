بي إم دبليو تسحب سياراتها من روسيا بسبب المحرك

كشف الممثل الرسمي لشركة BMW ، في روسيا انها قامت بسحب 2193 سيارة ، وتم بيعها في روسيا خلال الفترة بين نوفمبر 2004 ، وديسمبر 2021 .



كما ذكرات الشركة أن تلك الخطوة شملت تلك السيارات من فئة BMW الفئة الثالثة ، كوبيه ، وكابريو .



والسبب في سحب هذه السيارات يعود إلى التدهور المحتمل مع مرور الزمن لحالة السيارة الفنية ، وبالتحديد لأسلاك قابس كهرباء مروحة مبرد المحرك ، وبالتالي فيؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة المحرك وتلفه .



أما في الحالات النادرة جدا ، فيمكن أن يؤدي هذا الاندلاع إلى حريق في السيارة حتى وإن كان المحرك متوقف عن العمل .



كما أكدت الشركة أنه سيتم فحص كل السيارات التي تم سحبها لتلافي هذه الأعطال وإزالتها بالكامل .



على الجانب الآخر كشفت عملاق السيارات الالمانية بي إم دبليو الستار عن النسخة الجديدة من موديل M5 SC 2021 .



وأكدت في بيان لها أن سيارة تعمل بمحرك تربو مزدوج ،ولكن سعته 4.4 لتر ، وبه 8 صمامات ، ولكن تصل قوة المحرك إلى 626 حصان ، ولكن عزمه 553 رطل لكل قدم مكعب.



كما تتميز انها اخف وزنا بمقدار 154 رطلا عن النسخة الحالية ، ولكنها تعتزم إضافة نفس الفئة إلى طرز إم 2 وإم 3 وإم 4

