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سيارات

بي إم دبليو تسحب سياراتها من روسيا بسبب المحرك

السبت 16/يناير/2021 - 09:54 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشف الممثل الرسمي لشركة BMW ، في روسيا انها قامت بسحب 2193 سيارة  ، وتم بيعها في روسيا خلال الفترة بين نوفمبر 2004 ، وديسمبر 2021 .

كما ذكرات الشركة أن تلك الخطوة شملت تلك السيارات من فئة BMW   الفئة الثالثة ، كوبيه ، وكابريو .

والسبب في سحب هذه السيارات يعود إلى التدهور المحتمل مع مرور الزمن لحالة السيارة الفنية ، وبالتحديد لأسلاك قابس كهرباء مروحة مبرد المحرك ، وبالتالي فيؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة المحرك وتلفه .

أما في الحالات النادرة جدا ، فيمكن أن يؤدي هذا الاندلاع إلى حريق في السيارة حتى وإن كان المحرك متوقف عن العمل .

كما أكدت الشركة أنه سيتم فحص كل السيارات التي تم سحبها لتلافي هذه الأعطال وإزالتها بالكامل .

على الجانب الآخر  كشفت عملاق السيارات الالمانية بي إم دبليو الستار عن النسخة الجديدة من موديل M5 SC 2021 .

وأكدت  في بيان لها أن سيارة تعمل بمحرك تربو مزدوج ،ولكن سعته 4.4 لتر ، وبه 8 صمامات ، ولكن تصل قوة المحرك إلى 626 حصان ، ولكن عزمه 553 رطل لكل قدم مكعب.

كما تتميز انها اخف وزنا بمقدار 154 رطلا عن النسخة الحالية ، ولكنها تعتزم إضافة نفس الفئة إلى طرز إم 2 وإم 3 وإم 4
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