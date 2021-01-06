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سيارات

سعر بي إم دبليو X6 في سوق المستعمل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:04 م
BMWX6
BMWX6
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أماني نوار
تعد سيارات بي إم دبليو من السيارات التي استطاعت المحافظة على مكانتها سواء مستعملة أو جديدة. وكان من أبرز الموديلات التي حققت شهرة كبيرة منذ إصدارها هو بي إم دبليو X6 ، ويقدر سعر السيارة في سوق المستعمل 1,425,000 جنيه إلى 1.596.00.

وفي هذا التقرير نقدم أبرز المواصفات لسيارة بي إم دبليو وهي كالآتي :

حصلت السيارة على قوة محرك يبلغ  450 حصانا، ويبدأ تسارع السيارة من صفر حتى 100 كم /ساعة خلال 4.8 ثانية. بينما تبلغ السرعة القصوى 250 كم / ساعة، وتحتوى على 8 نقلات .

كما تمتلك السيارة أربعة أبواب، ويتوفر خمسة مقاعد مريحة ذات فرش جلد متين فاخر، وتستهلك حوالي لتر / 100 كم من الوقود، يسع خزان الوقود 85 لترا.

يوجد نظام فرامل ABS بالإضافة إلى نظام توزيع اليكترونى للفرامل EBD، ويوجد ايضا برنامج التوازن الإلكتروني ESP، و يتوفر نظام إيموبليزر ضد السرقة، ويوجد النظام الذكى لركن السيارة.

تحتوى أيضا على إنذار للتنبيه ضد السرقة، ويتم اصدار صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق الأبواب، كما جاءت جنوط السيارة رياضية مقاس الجنط 19.
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