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سيارات

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة في تصميم تخيلي ..صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تطمح الآن بي إم دبليو في الكشف عن الجيل الجديد من الفئة السابعة ، وذلك خلال عام أو عامين ، وربما اكثر قليلا     .

ولكن حاولت بي إم دبليو خلال اختبارات السيارة بأن تخفي واجهة السيارة ، واليت تظهر بتصميم مربع .

وتتمتع الفئة السابعة بمصابيح أمامية طويلة مسطحة ، مع شبك امامي بحجم عادي .

كما أن السيارة لن تحصل على شبك عملاق مثل الذي يظهر في الفئة الرابعة من سيارات بي إم دبليو، وحرصت السيارة على واجهة خلفية بالإضافة إلى أنابيب عادم على شكل شبه منحرف .

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الكثير من المعلومات عن الجيل الجديد من الفئة السابعة بعدما تضطر بي إم دبليو ،وذلك لتخفيف التمويهات مع اختباراتها الجديدة .


كما يتوقع الخبراء بأن تكشف بي إم دبليو عن الجيل الجديد من الفئة السابعة في عام 2022 .


وتتحدث التقارير عن تقديم نسخة كهربائية بالكامل وسيطلق عليها اسم i7 ، ويمكنها الإنطلاق إلى مدى يزيد على 480 كيلومتر في الساعة خلال الشحنة الواحدة .

ومن المنتظر أن تنطلق هذه النسخة من بي إم دبليو الفئة السابعة بمحرك يولد قوة قدرها 536 حصان .


 يذكر أن الفئة السابعة الحالية انطلقت في الأسواق من 2015 ومن المتوقع طرح الجيل الجديد في 2022 .


أول نظرة عن قرب على سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 المحدثة :: الأنباط

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