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سيارات

صور تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية.. صور

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:54 م
بي ام دبليو bmw ix3
بي ام دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية
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اشرف عطية
ظهرت اليوم السيارة بي ام دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية الجديدة كليا في أول صور تجسسية يعد حرص العملاق الالماني علي عدم نشر اي تفاصيل خاصة بها .

تعمل بي ام دبليو حاليًا على تطوير بي ام دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية و إضافة نظام دفع كلي اختياري، كما قد يتحسن المدى الكهربائي فوق الـ 460 كيلومتر الحالية.

سيتأخر تدشين بي ام دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية بعد X3 فيس ليفت و سيتم طرحها غالبًا في نهاية العام القادم أو بداية 2022 حسب التوقعات و لكن لا توجد معلومات رسمية حتي الان .

أعلنت العملاق الالماني عن طرح سيارات بي ام دبليو BMW X4 2021 في مصر بفئة أعلى، وهي xDrive30i مع تجهيزات M Sport بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي بقوة 252 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع رباعي ويمكن للسيارة التسارع إلى 100 كم في الساعة في 6.3 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 240 كم في الساعة.

السيارة  بي ام دبليو BMW X4 2021 تأتي بجنوط سبور 20 انش ومصابيح ليد أمامية ولمسات سوداء في الجسم الخارجي مع باقة ام سبورت فيما يتوفر لها في الداخل لمسات ألومنيوم وعجلة قياد ام وغيرها من التحديثات الجديدة في وسائل الأمان والتقنيات الداخلية في السيارة .

وتستعد BMW  لطرح نسخة معدلة من bmw x7  والتي سيتم اطلاقها في خلال عام ونصف من الآن والتقطت العدسات التجسسية صورًا للسيارة بي ام دبليو 2022 bmw x7 بتمويهات كثيفة على واجهتيها الأمامية والخلفية واليوم ظهر تصميم تخيلي  يستند على اللقطات التجسسية.
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