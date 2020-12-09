صور تجسسية جديدة لـ بي إم دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية.. صور

سيتأخر تدشين بي ام دبليو bmw ix3 فيس ليفت الكهربائية بعد X3 فيس ليفت و سيتم طرحها غالبًا في نهاية العام القادم أو بداية 2022 حسب التوقعات و لكن لا توجد معلومات رسمية حتي الان .

بي ام دبليو BMW X4 2021





السيارة بي ام دبليو BMW X4 2021 تأتي بجنوط سبور 20 انش ومصابيح ليد أمامية ولمسات سوداء في الجسم الخارجي مع باقة ام سبورت فيما يتوفر لها في الداخل لمسات ألومنيوم وعجلة قياد ام وغيرها من التحديثات الجديدة في وسائل الأمان والتقنيات الداخلية في السيارة .







وتستعد BMW لطرح نسخة معدلة من bmw x7 والتي سيتم اطلاقها في خلال عام ونصف من الآن والتقطت العدسات التجسسية صورًا للسيارة بي ام دبليو 2022 bmw x7 بتمويهات كثيفة على واجهتيها الأمامية والخلفية واليوم ظهر تصميم تخيلي يستند على اللقطات التجسسية.

