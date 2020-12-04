بعد bmw ونيسان.. أوبل opel تقرر تغيير شعارها

أعلنت شركة أوبل opel عملاق صناعة السيارات الألمانية التابعة لمجموعة بيجو سيتروين الفرنسية، عن تغيير شعارها في الفترة الأخيرة مثلها مثل العديد من شركات السيارات، التي قامت بتغيير شعارها و التي كانت آخرها شركة bmw عملاق صناعة السيارات الالمانية .





قررت أوبل opel تبسيط شعارها ليكون ملائما للعصر الجديد حيث غيرت شركات مثل بي ام دبليو شعارها ومعها شركات عديدة مثل فولكس فاجن الألمانية أيضا .





وقالت أوبل opel إن تغيير شعارها سيظهر لأول مرة في موديلات أوبل موكا الجديدة وكروس لاند الجديدة في النصف الأول من العام الجديد 2021 .





و صرحت أوبل opel بأن أهم التغييرات في الشعار تشمل لون جديد حصل عليه الشعار وهو لون أصفر مشرق أطلقت عليه الشركة أسم نيون أوبل أصفر، كما تم استخدام خط جديد أطلقت عليه الشركة اسم أوبل نكست.





وقالت أوبل opel أن الدائرة المحيطة بالشعار كذلك حصلت على سمك أقل مع تحديث للخط وزيادة قوته ووضوحه ، وقالت الشركة إن تغيير الشعار يتماشي مع العصر الجديد ومتطلباته، حيث يتوافق اللون الأصفر مع السيارات الكهربائية التي تعتبر موضة المستقبل .





و قررت ايضا مؤخرا شركة نيسان nissan اليابانية للسيارت تغيير تصميم الشعار، الذي تحمله سيارتها، بعد سنوات من ظهوره، وبعد أن أصبح رمزا موثوقا فيه.





وحصلت نيسان nissan مؤخرا في العديد من البلدان على ترخيص لطرح سياراتها المقبلة التي ستحمل شعارا مختلفا من حيث التصميم عن الحالي.



