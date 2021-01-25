السبب الرئيسي وراء عدم دوران المحرك.. الخبراء يجيبون

قد يتفاجئ البعض بعد دوران السيارة، أو تأخر استجابة المحرك ، دون معرفة السبب المحدد ،وفي هذا السياق قال خبراء السيارات أن السبب الشائع ، في هذه المشكلة هو حساس الكرنك.





وهو يعتبر أحد الحساسات المسئولة عن نقل المعلومات عن إشارة عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة ،أما في حالة تلف هذا الحساس يسبب تقطيع عند الدوران ، نتيجة لتوقيت الشرارة الخطأ.





ويسبب اهتزاز ورجرجة ، وبالتالي يؤدي إلى عدم دوران السيارة إلا بعد عدة محاولات أو إلى توقف السيارة بصور نهائية ،كما يؤدي هذا التلف أيضا إلى إطفاء المحرك بدون سبب في أثناء السير ، ولكن السيارة سوف تعود إلى الخلف بعد ذلك.



والسبب وراء تلف حساس الكرنك هو تعرضه لحرارة شديدة، وقوع زيت أو مياه عليه ، كما يمكن لصاحب السيارة أن يتعرف على عكل بعد الكشف بالجهاز الخاص بالأعطال، خاصة أن كمبيوتر السيارة يقوم بحفظ القراءات غير الصحيحة حتى بعد أن تقوم بتدويرها ،ونصح خبراء السيارات عند فك وتركيب الحساس بضرورة فصل البطارية ،والحرص على أن تكون السيارة باردة.