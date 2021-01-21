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سيارات

وظيفة الأوكتان في البنزين وأضرار نقصه على المحرك

الخميس 21/يناير/2021 - 05:50 م
وظيفة الأوكتان في
وظيفة الأوكتان في البنزين
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اشرف عطية
اختيار البنزين الجيد والملائم لسيارتك لا يقتصر فقط على اختيار أفضل الأنواع, بل يجب الالتزام بتعليمات الشركة المصنع للسيارة لأنها تعرف محرك سيارتك يعطي أفضل أداء ويتوافق مع أي نوع بنزين تختلف أنواع البنزين من رقم الي اخر فيوجد بنزين 80 و بنزين 95 و بنزين 92 .

لكي تحافظ على جودة محرك سيارتك وقوته ولا تعرضه للتضرر , يجب اختيار البنزين المناسب الذي يلائم سيارتك هو تصرف توصي به الشركة المصنعة، وتقاس جودة البنزين بنسبة الأوكتان، نسبة الأوكتان هو عبارة عن مادة هيدروكربونية تحتوي على ثمانية ذرات من الكربون مشبعة بالهيدروجين.

من المؤشرات التي تدل على حاجة سيارتك لبنزين يحتوي على نسبة أوكتان أعلى هو ملاحظة المحرك يستمر في الدوران حتى بعد إيقافه، كما تجد أن السيارة فقدت قوتها وعزمها أثناء السير كل هذه المؤشرات تدل علي حاجة بنزين عالي الاوكتان.

نسبة الاوكتان التي تجعل شركات البنزين يدون أرقاما مختلفة عليه، مثل بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95، وفي بعض الأماكن نجد بنزين 98 وكلما ارتفع الرقم كلما دل على أن نسبة الأوكتان في هذا البنزين مرتفعة و تنخفض نسبة الرصاص.

ارتفاع نسبة الأوكتان في البنزين، تقلل من نسبة  حدوث انفجار الهواء والبنزين قبل الوقت المحدد في غرفة الاحتراق داخل المحرك، وهو ما يساعد المحرك على العمل بصورة طبيعية ولا يفقد قوته وعزمه.
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