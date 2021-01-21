سعر لتر البنزين العالمي.. مصر بين أرخص 20 دولة في العالم| تفاصيل

الفرق بين اسعار البنزين والغاز .. سؤال يراود الكثيرين، خاصة عن كيفية احتساب القيمة بالنسبة لسعر برميل النفط، حيث يرتبط الفرق بين اسعار البنزين والغاز ارتباطا وثيقا بسعر برميل النفط، كما نسرد في السطور التالية ترتيب مصر بين دول العالم في أسعار البنزين 2021 .
أسعار الغاز وطرق احتسابها
أكد الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تسعيرتين من الغاز تسعيره عالمية يعمل بها 90% من العالم وهي تسعيرة المكافئ من مليون وحدة حرارية المرتبط بالمكافئ من البرميل والـ 10% الباقي من العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الغاز بحوالي 2 دولار للمليون وحدة حرارية وهو سعر منخفض نتيجة وفرة الغاز وعدم وجود سوق للتصدير ولكن لا يمكننا الاستيراد منها لقلة سعر الغاز بها.
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ونوه بأننا لا نملك خطا أرضيا يمتد لمسافة أكثر من 20 ألف كيلو ليدخل الغاز الأراضي المصرية؛ وبالتالي نضطر إلى تسييله ونقله عبر السفن التي تصل إلينا بعد شهور من الإبحار في المياه ثم ينتقل إلى محطة تغيير لتحوله من الحالة السائلة إلى الغازية فترتفع التكلفة كثيرا فتصل إلى 23 دولارًا للوصول فقط إلى أوروبا، وهناك المزيد من النفقات لتصل من أوروبا إلى مصر.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لها معهد خاص للتسعير محليا طبقا للعرض والطلب، وهو معهد "هوج" ففي حالة الشتاء القارس يزداد الطلب على الغاز فمن الممكن أن يصل إلى 3 دولار وفي حالة زيادة أعداد المصانع و القوى العامله يرتفع السعر ليصل إلى حوالي 6 دولارات، وبالتالي فخط الغاز الروسي هو الأنسب فيصل الغاز إلينا بحوالي 7.5 دولار عن طرق الأراضي التركية والبحر الأسود وأسعاره ثابتة حيث لا تواجه السفن الناقلة للغاز سوء في الأحوال الجوية.
طرق تسعير البنزين في مصر
يتم تحديد الأسعار طبقا لمعادلة سعرية، تتضمن المعادلة السعرية الربط بين أسعار خام برنت وأسعار الصرف للدولار وكذلك التكلفة الإنتاجية المحلية، ويتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بالأسعار العالمية وذلك في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، ويتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز، وتطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة بإستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز.
ويتم مراجعة سعر بيع المنتجات البترولية، فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.
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أسعار البنزين اليوم في مصر 2021
أما عن أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 بحسب آخر تحديث للجنة التسعير للمواد البترولية بمطلع العام الجاري فقد سجلت أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 الأن الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة حيث سجلت أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، وسجلت أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 نحو 8.50 جنيه للتر البنزين 95، كما استقر سعر لتر السولار عند و6.75 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900جنيه.
سعر متر الغاز للسيارات 2021
فيما سجل سعر متر الغاز للسيارات 2021 نحو 3.50 جنيها، ويعد سعر متر الغاز للسيارات 2021 موفر جدا لأصحاب السيارات مقارنة بأسعار البنزين حيث أولا هناك فارق بين سعر متر الغاز للسيارات 2021 ولتر البنزين، كما أن سعر متر الغاز للسيارات 2021 يسير بالمركبة مسافة أكبر من لتر البنزين.
سعر لتر البنزين العالمي
ويعد سعر لتر البنزين العالمي محط أنظار أرباب المقارنات، ولكن سعر لتر البنزين العالمي يختلف بين بلد وآخرى، بين منتج ومصدر ومستورد، حيث هناك معطيات كثيرة كتداخلة في سعر لتر البنزين العالمي ولكن، تعتبر مصر بحسب التقارير العالمية واحدة من أرخص 20 دولة في العالم في سعر لتر البنزين ، ذلك الترتيب التي تحتلي صدارته فنزويلا كأرخص دولة في سعر لتر البنزين العالمي وذلك بـ20 سنت لكل لتر بنزين، فيما تعد هونج كونع أغلى سعر لتر البنزين العالمي بين الدول بـ2.36 دولار لكل لتر.