سعر لتر البنزين العالمي.. مصر بين أرخص 20 دولة في العالم| تفاصيل

أسعار الغاز وطرق احتسابها

أكد الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تسعيرتين من الغاز تسعيره عالمية يعمل بها 90% من العالم وهي تسعيرة المكافئ من مليون وحدة حرارية المرتبط بالمكافئ من البرميل والـ 10% الباقي من العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الغاز بحوالي 2 دولار للمليون وحدة حرارية وهو سعر منخفض نتيجة وفرة الغاز وعدم وجود سوق للتصدير ولكن لا يمكننا الاستيراد منها لقلة سعر الغاز بها.

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ونوه بأننا لا نملك خطا أرضيا يمتد لمسافة أكثر من 20 ألف كيلو ليدخل الغاز الأراضي المصرية؛ وبالتالي نضطر إلى تسييله ونقله عبر السفن التي تصل إلينا بعد شهور من الإبحار في المياه ثم ينتقل إلى محطة تغيير لتحوله من الحالة السائلة إلى الغازية فترتفع التكلفة كثيرا فتصل إلى 23 دولارًا للوصول فقط إلى أوروبا، وهناك المزيد من النفقات لتصل من أوروبا إلى مصر.





ولفت إلى أن الولايات المتحدة لها معهد خاص للتسعير محليا طبقا للعرض والطلب، وهو معهد "هوج" ففي حالة الشتاء القارس يزداد الطلب على الغاز فمن الممكن أن يصل إلى 3 دولار وفي حالة زيادة أعداد المصانع و القوى العامله يرتفع السعر ليصل إلى حوالي 6 دولارات، وبالتالي فخط الغاز الروسي هو الأنسب فيصل الغاز إلينا بحوالي 7.5 دولار عن طرق الأراضي التركية والبحر الأسود وأسعاره ثابتة حيث لا تواجه السفن الناقلة للغاز سوء في الأحوال الجوية.