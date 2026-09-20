حسن خليل ينضم إلى «حب ع ورق» بشخصية «أيهم طرابلسي»

شهد مسلسل «حب ع ورق» ، تطورًا جديدًا في أحداثه مع انضمام الفنان السوري حسن خليل إلى حلقات العمل، الذي يواصل عرض حلقاته عبر منصة «شاهد MBC»، وسط تفاعل من الجمهور العربي مع تطورات القصة والعلاقات التي تجمع بين الشخصيات الرئيسية.

ويظهر حسن خليل ضمن الأحداث بشخصية «أيهم طرابلسي»، وهو رجل أعمال يدخل إلى حياة «لين»، الشخصية التي تجسدها الفنانة هيا مرعشلي، في توقيت تشهد فيه علاقتها بـ«أوس»، الذي يؤدي دوره الفنان أنس طيارة، عددًا من التحولات والتطورات.

حسن خليل يظهر في الحلقة 70 من «حب ع ورق»

وشهدت الحلقة الـ70 من مسلسل «حب ع ورق» الظهور الأول لحسن خليل بشخصية «أيهم طرابلسي»، حيث يقدم شخصية رجل أعمال يتمتع بالقوة والنفوذ، ويبحث عن الحب والاستقرار في حياته، قبل أن تتقاطع طريقه مع «لين».

ويأتي دخول «أيهم» إلى الأحداث ليضيف طرفًا جديدًا إلى العلاقات المتشابكة التي تشكل محورًا أساسيًا في المسلسل، خاصة مع ارتباط الشخصية الجديدة بـ«لين»، وهو ما يفتح الباب أمام مسار مختلف في علاقتها بـ«أوس».

ومع بداية ظهور حسن خليل، تبدأ ملامح مرحلة جديدة في حياة «لين»، خصوصًا أن دخول «أيهم» يأتي في وقت تمر فيه علاقتها بـ«أوس» بتطورات متلاحقة، الأمر الذي يجعل وجود رجل الأعمال الجديد عنصرًا مؤثرًا في الأحداث المقبلة.

«أيهم طرابلسي» يدخل حياة «لين»

وتتجه أحداث المسلسل إلى مزيد من التعقيد مع دخول «أيهم طرابلسي» إلى حياة «لين»، خاصة مع وجود رغبة من جانب «الجدة سهام»، التي تجسد شخصيتها الفنانة ناهد حلبي، في التقريب بين حفيدتها ورجل الأعمال الجديد.

وتسعى «سهام» إلى دفع «لين» نحو «أيهم»، الأمر الذي يضع الشخصية أمام خيارات جديدة على المستوى العاطفي والشخصي، بالتزامن مع استمرار ارتباطها بالأحداث التي تجمعها بـ«أوس».

ويمنح هذا الخط الدرامي الجديد مساحة أكبر للصراع بين المشاعر والاختيارات، في ظل العلاقات المتشابكة التي يطرحها المسلسل، بينما يترقب الجمهور كيفية تأثير دخول «أيهم» على العلاقة بين «لين» و«أوس» خلال الحلقات المقبلة.

حسن خليل يواصل تجاربه في الدراما المعربة

ويأتي ظهور حسن خليل في «حب ع ورق» كضيف شرف، ليكون ثاني مشاركاته في أعمال الدراما المعربة، بعد ظهوره سابقًا في مسلسل «لعبة حب»، الذي جسد خلاله شخصية «عبدو».

ويأتي انضمامه إلى «حب ع ورق» في مرحلة متقدمة من الأحداث، ما يتيح لشخصيته التفاعل بشكل مباشر مع عدد من أبطال العمل، وعلى رأسهم هيا مرعشلي وأنس طيارة، من خلال خط درامي جديد يرتبط بالعلاقات العاطفية والقرارات الشخصية.

وتحظى الأعمال الدرامية المعربة بمتابعة واسعة من الجمهور خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تقديم قصص وشخصيات مستوحاة من أعمال درامية ناجحة وإعادة صياغتها بما يتناسب مع البيئة والشخصيات العربية.

ومع وصول «أيهم طرابلسي» إلى حياة «لين»، تتجه أحداث «حب ع ورق» إلى مرحلة جديدة، يترقب خلالها الجمهور تطورات العلاقة بين الشخصيات، وما إذا كان ظهور رجل الأعمال الجديد سيغير اختيارات «لين» ويؤثر على مسار علاقتها بـ«أوس».