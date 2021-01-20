بشاير 2021.. كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 2100 برميل يوميًا.. تفاصيل

أعلنت شركة "أبكس إنترناشيونال إنرجي"، عن اكتشاف نفطي جديد في إمتياز منطقة جنوب شرق مليحة، الواقع في الصحراء الغربية بمصر، وذلك بحسب بيان منشور بالموقع الرسمي للشركة.





وقال البيان، أن الاكتشاف تم في بئر SEMZ-11X الواقع على بعد 10 كيلومترات غرب حقل ظريف، وهو أقرب حقل إنتاج حالي، حيث تم حفر البئر على عمق 5700 قدم وواجه 65 قدمًا من النفط في الحجر الرملي الطباشيري في تكوينات البحارية وأبو روش جي، وأسفر اختبار البحيرة عن معدل ذروة بلغ 2100 برميل نفط يوميًا بدون ماء، وأن المنطقة واعجة بإنتاج أكبر، يمكن إضافته إلى الإنتاج في المستقبل.





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وبحسب البيان، كان بئر SEMZ-11X ثاني بئر استكشافية للشركة في برنامج مستمر من ثلاثة آبار بعد البحث ومعالجة 1،342 كيلومتر مربع من البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في 2019-2020، حيث اكتشف البئر الأول SEMZ-1X الذي تم حفره الشهر الماضي، النفط البحري أيضًا مقابل 17 قدمًا من الأجر المحدد، ويقع على بعد 23 كيلومترًا غرب حقل ظريف، وقد تم حفره أيضًا على ارتفاع 5700 قدم واختباره بمعدل 100 برميل نفط يوميًا، وتخطط الشركة لكسر تحفيز البئر 1X في المستقبل لزيادة معدل الإنتاج.





وقال روجر بلانك، الرئيس التنفيذي للشركة، "تعد هذه الاكتشافات النفطية خطوة مهمة في تطوير شركتنا وفي التحقق من استراتيجيتنا لتنمية شركة نفط وغاز جوهرية من خلال مجموعة من عمليات الحفر والاستحواذ"، مضيفا بإن وجود الهيدروكربونات في كل من الآبار 1X و 11 X يؤكد نموذجنا الجيولوجي ويعزز بشكل كبير احتمالية وجود عدد من الاحتمالات الأخرى بالمنطقة".





ومن المقرر أن تبدأ البئر الثالثة من حملة الحفر الحالية ، SEMZ-3X ، في وقت لاحق من هذا الشهر، كما تخطط الشركة لحفر بئر 3X بعمق 5700 قدم بحثًا عن النفط في التكوين البحري، ويقع موقع البئر SEMZ-3X على بعد خمسة كيلومترات شرق حقل ظريف، والذي ينتج أيضًا من البحرية.





وعلق توم ماهر، مدير عمليات الشركة في القاهرة قائلا: "نتطلع إلى العمل مع شركائنا في الهيئة المصرية العامة للبترول لمواصلة استكشاف وتطوير الإمكانات الكبيرة لامتيازنا ولجلب الإنتاج على وجه السرعة من هذا الاكتشاف الأول".





وتمتلك الشركة حصة عمل بنسبة 100٪ في امتياز استكشاف SEM ، الذي يغطي 2534 كيلومترًا مربعًا، حصلت الشركة على حصة الامتياز من خلال مزايدة الاستكشاف لعام 2016 للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ووقعت اتفاقية الامتياز في 29 أغسطس 2017.



