5 مليارات جنيه استثمارات بموازنة العامة للبترول خلال 2021

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما حققته الشركة العامة للبترول من أداء خلال خلال الفترة يوليو - ديسمبر ٢٠٢٠ يدعو للفخر والثناء على ما تقدمه كوادرها وبإشراف الهيئة العامة للبترول من نجاحات قفزت بمتوسط الإنتاج إلى رقم قياسى جديد خلال تلك الفترة بلغ ٦٨ ألف برميل زيت مكافئ يوميًا.





وأضاف "الملا" خلال الجمعية العمومية للشركة، أن ذلك يعد مؤشرًا قويًا على إيجابية الاستراتيجية المتكاملة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستغلال الاقتصادى الأمثل من القدرات التى تملكها الكيانات البترولية وإطلاق مكامن النجاح فيها من خلال نهج علمى وعملى لتحقيق نتائج أعمال متميزة لدعم أهداف زيادة الإنتاج ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى.





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وأوضح الملا خلال اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة العامة للبترول للعام المالى القادم بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المتابعة المستمرة والتكامل الذى يتم من خلاله إدارة مشروعات زيادة الإنتاج واسترجاع غازات الشعلة وكذلك تطوير وتحديث البنية الأساسية للإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية وترشيد الإنفاق ستمكن الشركة العامة للبترول من تحقيق قفزات جديدة فى الإنتاج فى إطار الدعم القوى الذى توليه الوزارة لتحقيق تعظيم إنتاج الشركة العامة ، خاصة وأن إنتاجها يعود بالكامل لمصر.





لافتًا إلى أن التحديث والتطوير وإحداث تحول رقمى شامل فى إدارة الأنشطة البترولية فى كافة مناحى هذه الصناعة الحيوية لا حياد عنه مطلقًا فالنتائج المحققة منه قد ظهرت فيما تم إنجازه حتى الآن فى كافة مواقع العمل والإنتاج ، مشيرًا إلى أنه تم رصد استثمارات حوالى 5 مليار جنيه لموازنة العام المالى القادم لدعم خطط الشركة العامة للبترول فى زيادة حفر الآبار الاستكشافية والتنموية وكذا مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.





وهو ما يضع على كاهلها أملًا نثق فى تحقيقه وهو زيادة الرقم القياسى الحالى للإنتاج لمعدلات غير مسبوقة فى تاريخ ومسيرة الشركة، ووجه الملا بتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة للشركة التى تعد قلعة وطنية عريقة تؤدى دورها بكفاءة واقتدار.





وأكد الوزير على أهمية استمرار الشركة فى تحديث منظومة الصرف الصناعى على البيئة البحرية وتحقيق التوافق البيئى والالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية.





وخلال كلمة بمناسبة اختتام الجمعيات أثنى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الأداء الذى يقدمه قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا فى المشروعات الإنتاجية والخدمية والتطور الذى شهده أداء شركات القطاع العام التى تحولت خلال السنوات القليلة الماضية لتحقيق نتائج أعمال متميزة ظهرت جيدًا فى اعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى الماضى وتناميها فى الخطط التقديرية لموازنات العام المالى القادم.

وخلال الجمعية استعرض المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة أهم ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.