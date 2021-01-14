خطوة بخطوة وبالتفاصيل.. إزاي أعمل دراسة جدوى لمشروعي وأكسب منه كتير

دراسة جدوى

وتعد دراسة الجدوى هي الخطوة الثانية بأي مشروع تجاري، بعد خطوة الفكرة، حيث تعد دراسة الجدوي هي الفيصل في تحديد هل الفكرة قابلة للتنفيذ والنجاح والربح المادي أم أن فكرة غير ملائمة، فقطعا ليست كل الأفكار مناسبة ويمكن الإستفادة منها، كما أن دراسة الجدوى تعطي مؤشرات لحجم الربح من المشروع المراد تنفيذه.

دراسة جدوى مشروع جاهزة

خلال المشروع الذي سيتم تناوله في السطور التالية، سنقوم باستعراض طريقة عمل دراسة جدوى لأي مشروع بالتفصيل والشرح والتي من الممكن أن تطبق على أي نوع مشروع، ولكن يتحتم الإلمام بجميع شروط طريقة عمل دراسة جدوى وأليكم في السطور التالية طريقة عمل دراسة جدوى لأي مشروع بالتفصيل والشرح على مشروع تربية النحل:

هل دراسة جدوى مشروع جاهزة مناسبة للأفكار بشكل عام، بالقطع لا ولكن هناك دراسة جدوى مشروع جاهزة قد تناسب مشروعك، شريطة أن تتطابق المعطيات المدروسة، بين فكرتك ودراسة جدوى مشروع جاهزة مطابقة له، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" دراسة جدوى مشروع جاهزة متداولة وهي إنتاج العسل.

فكرة المشروع

سمع أحدهم معلومة بأن مشروع إنتاج العسل مربح، وأن عملية الإنتاج فيه من بداية فصل الربيع وحتى بداية شهر مايو وأن إنتاج الخلية الواحدة كبير إلا وأنه يختلف من منحلة إلى أخرى، وذلك حسب الرعاية والاهتمام وطبيعة البيئة المحيطة ونوع النحل، وقرر عمل دراسة جدوى للمشروع فكانت بنزدها كالآتي:





- أهداف المشروع

أولا الربح المادي يعد أهم الأسباب، وثانيا بداية المشروع في متناول اليد، ومن الممكن التوسع فيه شيئا فشيء.









- منتجات المشروع

بخلاف الإنتاج الرئيسي لهذا المشروع وهو إنتاج عسل النحل، إلا أن لهذا المشروع منتجات أخرى كثيرة ومن الممكن التجارة بها وليس العسل العادي فقط، منها: الشمع، الغذاء الملكي، حبوب اللقاح، سم النحل، غراء النحل، إنتاج طرود النحل، إنتاج الملكات.









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- موقع المشروع

يعتبر تحديد موقع المشروع من أهم الأمور التي يجب مراعاتها، حيث يجب في مشروع العسل أن تكون الأراضي محاطة بالأشجار المثمرة على مدى الفصول الأربعـة، وأن يكون هناك أسواق لتسويق المنتجات، وأن يكون متوفر لديك أسعار الخامات المساعدة للمشروع، مثل البرطمانات البلاستيكية أو الزجاجية.









- مساحة المشروع

ونجيب في ذلك التساؤل عن المساحة التي يحتاجها المشروع للتنفيذ، وذلك حسب حجم البداية، وأيضا بنظرة مستقبلية حال تطور المشروه، وكمثال مشروع إنتاج العسل، فيحتاج المشروع إلى مساحة حوالي 175 متر مربع وبها الشروط التالية:





أن تكون منطقة غنية بالمحاصيل الرحيقية واللقاحية

يسهل الوصول إليها

بعيدة عن الاهتزازات

منطقة غير مزدحمة بالمناحل









عوامل مساعدة للمشروع

هناك أساسيات يجب التأكد من وجودها بالمشروع، وهناك عوامل يحبذ وجودها كشئ أفضل وأريح للمشروع، وكمثال على ذات المشروع:





مصدات رياح من ولتكن من أشجار الكافور.

إقامة سور من النباتات المزهرة حول المنحل والتى تعتبر مصدرا مساعدا لحبوب اللقاح.

تجهز أرض المنحل بحرثها وتسويتها جيدا وتقسم الأرض الى مصاطب من الشرق الى الغرب بعرض حوالى مترين.

إقـامة مظلات بعرض مترين من المراين الخشبية بارتفاع من2 إلى 2.5 متر

مصدر مياه وكهرباء 220 فولت للإنارة وتشغيل المعدات.









- الآلات والمعدات

يحتاج كل مشروع لآلات ومعدات أساسية لتنفيذه، فيجب معرفة ذلك قبل الشروع في دخول أي مشروع، وعلى ذات المثال، يحتاج مشروع منحل العسل أدوات فرز، أدوات تغذية، أدوات فحص الخلايا، أدوات النحالة، مدخن، إبريق صهر الشمع، صناديق سفر ونقل النحل، مصيدة دبور، أدوات يدوية.









- المواد الخام

أحد أهم الأسئلة الهامة، هل يحتاج المشروع لمواد خام، وتطبيقا على مشروع العسل فهناك خامات لازمة للمشروع وللبداية فيه وهي:

طرود النحل "نحل كرنيولى"

خامات تغذية تنشيطية "محاليل سكر نقى"

خامات تنمية "أفرخ شمع نحل نقى"

خامات تسويق "مستلزمات تعبئة وتغليف زجاجية أو بلاستيكية، أو معدنية أو ورقية"









- العمالة

يجب أن تسأل نفسك عن مشروعك، هل أنا في حاجة لعمالة به أم لا، وإذا كنت، هل متوافر متخصصون به أم لا، إلا أن كمثال فمشروع إنتاج العسل وتربية النحل لا يحتاج العمل فيه مجهود كبير ووقت طويل فيمكن إستغلاله كمشروع جانبي لك فقط من الأساس.









- خط الإنتاج والمهام المطلوبة

عليك خلال دارسة الجدوي أن تعي جيدا مراحل الإنتاج والمهام المطلوبة لإنجاز العمل بمشروعك، ومدتها وتوقيتها، فمثلا بمشروه تربية النحل ذام فأنن نحتاج إلى فحص الطوائف، تغذية النحل، تشتية النحل، ضم الطوائف، تثبيت الأساسات الشمعية، إعداد الطوائف لجمع العسل، استخراج الأقراص، عملية القشط والفرز والتصفية والتعبئة، فرز الشمع وتنقية، التعبئة، النقل، التسويق، البيع إذا كان لديك منفذ، المتابعة.









- القدرة الإنتاجية للمشروع

أحد أهم الأسئلة التي يجب أن تكون إجابتها واضحة ومحددو، لمعرفة مقدار الربح من عدمة داخل المشروع، ويتم إحتساب فيها كافة المصروفات وكمية الدخل وتحديد مقدار الربح، مع وضع هوامش خسارة تظهر بالتجربة، حيث كمثال تقدر إنتاجية المشروع المذكور بـ 1500 كيلو عسل و100 طرد نحل سنويا.











وتنتج الخلية الواحدة سنويا حوالي 15 كيلو جرام عسل والمشروع المقترح سيوفر 500 خلية تقريبا، مما يعني أنه يمكن تغطية حوالي 7500 كيلو جرام، ومن ثم فاذا كان كمثال سعر كيلو العسل 100 جنيه، فيتم ضرب الناتج في السهر لمعرفة الدخل، وتحديد المصروفات ومن ثم هل المشروع مربح أم لا.









- التحليل المالى للمشروع

ما المبلغ المالي الذي يحتاجه المشروع، وما المبلغ المتاح، وكمثل بذات المشروع فيحتاج هذا النوع من المشروعات إلى استثمار مبدئي مقداره 15 ألف جنيه تقريبا، تتوزع على الخلايا وأدوات استقبال العسل والسقالات والصناديق الاحتياطية وبراويز وأجهزة وموازين وشرائح شمع ومبانٍ وغيرها، حيث يشير التحليل المالي لهذا المشروع الى نتائج إيجابية للاستثمار فى هذا المجال وقد تم حساب التكاليف الاستثمارية على أساس أسعار السوق المحلى، ويجب وضع جميع المصروفات المباشرو وغير داخل المشروع منذ بدايته.









يتم أيضا ربط التكلفة الاستثمارية للمشروع بقيمة المبيعات وتحديد نسبة الربح خلال أكثر من دورة، فعادة الدورات الأولى أقل ربحية، ولكن أيضا يجب تحديد كيفية التسويق والبيع من البداية.









- التسويق والمبيعات

يعد التسويق بندا غاية في الأهمية، حيث إن الدعاية وخدمة العميل والمنتج، وتحديد الأسعار ووضع خطط التخفيضات واستراتيجيات الإنتاج والتوزيع ورسم صورة إيجابية للمنشأة في أذهان العملاء، أمر هام جدا، ولتحقيق النجاح في السوق لابد من وضع خطة للتسويق وبالتالي تصبح الخطة بمثابة الموجه العام لتحقيق أهداف المنشأة وتحقيق أكبر ربح مالي وتقديم سلعة منافسة من حيث السعر والجودة والحصول على حصة السوق المخطط لها.









- قنوات التسويق

يعد منافذ البيع هي قنوات تسويق مشروع تربية النحل، وذلك بخلاف التسويق الدعائي والألكتروني، أم منافذ البيع فهي، محلات السوبر ماركت، تجار الجملة، من خلال المشروع نفسه، المحال المتخصصة، شركات التوزيع والتعبئة، عبر صفحات التواصل والأبلكيشن.



