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سيارات

كيف تنظف تنك البنزين من الشوائب بسهولة؟

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:02 ص
تنك البنزين
تنك البنزين
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أماني نوار
تعاني السيارات في أغلب الأوقات إلى أصوات تشبه الكركرة ، ويظهر هذا الصوت دائما مع زيادة الحمولة أو في مطالع الكباري ،  والسبب في هذا الصوت هو وجود شوائب من البنزين .

لذلك نصح خبراء السيارات أن قائد السيارة يجب أن يستخدم منظفات الوقود أو الاكتين إلى نصف التنك أو خزان الوقود فقط وليس التنك كاملا خاصة بعد المسافات الطويلة بدون توقف للتخلص من شوائب الخزان .

وسنجد أن هناك نوعان من السيارات ، الأول يوجد فيها فلتر خارج خزان للوقود ويمكن تغيير بطريقة سهلة ، والأخر يوجد به داخل خزان الوقود ويتم تغييره بعد فترات أو في مراكز متخصصة .

ومن المعروف أن وظيفة الفلتر هي حجب شوائب البنزبن قبل الوصول إلى الرشاشات التي تحمله بعدها إلى محرك السيارة ، كما أن هناك طرق كثير لطرق تنظيف الرشاشات ، وذلك عن طريق فني متخصص ، ويقوم بفكها وتنظيفها عند طريق استخدام الاسبراي .

أما الطريقة الثانية هي التنظيف بدون فك الرشاشات عن طريق بعض المراكز المتخصص ، وبهذه الطريقة تكتمل نظافة الدورة تمام لتعمل السيارة بكفاءة عالية و يتوفر فيها البنزين بشكل أفضل.

 

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