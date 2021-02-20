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رياضة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

السبت 20/فبراير/2021 - 05:37 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، تُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

ويأتي فريق ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي بالمركز السادس في جدول البريميرليج برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

ويقدم نجمنا المصري محمد صلاح، واحدًا من أفضل مواسمه في مسيرته الاحترافية مع فريقه ليفربول، بعد موسمه الاستثنائي 2017-2018، حيث يحتل الفرعون المصري صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.

محمد صلاح سجل هذا الموسم 24 هدفًا في 34 مباراة، وقام بصناعة 4 أهداف، بمجموع 17 هدفًا في البريميرليج، 4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتخطى عدد الأهداف الذي أحرزها الموسم الماضي، والذي توج في ببطولة الدوري الإنجليزي.

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