خبراء من الدوري الإنجليزي.. تفاصيل جديدة عن مشروع "ألف بنت.. ألف حلم"

كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل تنفيذ مشروع وزارة الشباب والرياضة "ألف بنت.. ألف حلم"، وانه سيكون تطبيقه وفقا لقواعد معينة ومحددة تم وضعها من قبل وزارة الشباب والرياضة والمجلس الثقافي البريطاني وأيضا الاستعانة بخبراء ومدربين من الدوري الإنجليزي.





وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، ان الوزارة تتواصل مع الخبراء الانجليز والمجلس الثقافي البريطاني منذ فترة كبيرة بهذا الصدد حتى يكون هناك توسيع لقاعدة الممارسة الرياضية بالنسبة لرياضة المرأة وتحديدا في كرة القدم، معقبا: "لان ده شئ مهم اننا نفذه على مستوى المحافظات مش بس في القاهرة او الجيزة".





واضاف ان المرحلة العمرية التي يستهدفها المشروع للفتيات من 13 حتى 18 سنة، واردف ان هناك قواعد تضمن سلامة الاطفال قبل واثناء وبعد الرياضة، الي جانب ان المشروع يحارب التنمر، والاهتمام بالنواحي النفسية، وذكر ان المشروع مطبق في كل الجمورية من خلال 51 مركز شباب.





وأوضح أن الوزارة بذلك المشروع تستهدف قاعدة اللاعبين من الفتيات في كل الألعاب المختلفة وليس عدد منها، وذلك سواء في الألعاب الفردية او الجماعية، لافتا الي ان هناك مشروع اخر تقوم به الوزارة وهو "الموهبة والبطل الاوليمبي"، وهو يستهدف اكتشاف الموهبين في عدد من الألعاب سواء المهمة الفردية او الجماعية على جميع محافظات الجمهورية، منوهة انه بالفعل تم اكتشاف عدد من الابطال والموهبين والتي تم ضمهم للمنتخبات ومنها الجودو وتنس الطاولة والعاب القوى وغيرها.



