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مرأة

بالأسود.. علا الفارس بإطلالة مرحة وسط الثلوج

السبت 20/فبراير/2021 - 11:43 ص
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس مجموعة من الصور مع متابعيها وسط الثلوج ونشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت علا الفارس بإطلالة بسيطة وجذابة، وهو ما لفت أنظار متابعيها وعبر عنه عبر التعليقات.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي توب باللون الأسود هاي كول بأكمام طويلة، وعيه بنطال هاي وسط باللون الأسود أيضا ، وقفازات سوداء على يديها ،  وهو ما أبرز من أنوثتها .

وقامت علا الفارس برقع خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة وتركت بعض منها منسدلا على وجهها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع المكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والآي لاينر والماسكرا لتبرز  جمال عينيها.

ولم تتكلف في اختيار الاكسسوارات، فقد اكتفت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي ونضارة ميرور، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت  بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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