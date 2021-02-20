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محافظات

ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة ومفروم دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بإمبابة والهرم

السبت 20/فبراير/2021 - 11:40 ص
اللحوم الغير صالحة
اللحوم الغير صالحة
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محمد الصاحى
تمكّنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 3 أطنان لحوم مفروم ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تم تنفيذها أمس على ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بمناطق أمبابة والهرم. 

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنَّ الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا إستمرار الحملات لضبط المخالفين. 

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا أنه تم أيضًا ضبط 3 أطنان هياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي لدى ثلاجة حفظ لحوم بناحية كرداسة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة ومفروم دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بإمبابة والهرم
ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة ومفروم دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بإمبابة والهرم
ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة ومفروم دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بإمبابة والهرم
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