النائب أحمد قورة: سيناء ستكون واجهة مصر للتنمية والاستثمار خلال السنوات المقبلة

أعرب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب أن أرض سيناء خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واجهة مصر للتنمية الشاملة والحقيقية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الكبرى داخل ارض الفيروز وفى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتعدينية وغيرها.





وقال "قورة" فى بيان له أصدره اليوم إن أرض سيناء الطاهرة التى ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار حتى تم تحريرها من براثن الاحتلال الإسرائيلى وأيضًا ارتوت بدماء شهداء مصر الأبرار من صقور وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لتحريرها من دنس الإرهاب والإرهابيين لم تعرف التنمية والمشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية التحيتة والأساسية إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدًا أن الرئيس السيسى يتابع بنفسه تنفيذ جميع المشروعات فى سيناء.



