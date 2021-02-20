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منوعات

ثلاث كلمات غيرت حياته.. مندوب توصيل طلبات يعلن خطبته بسبب ناقة

السبت 20/فبراير/2021 - 01:39 م
لا معي ناقة
" لا معي ناقة"
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية رد أحد مندوبي توصيل الطلبات للمنازل بعد نشرها رده حينما سألته عن وسيلة توصيله للمنتج الذي طلبته، فكانت إجابته فاتحة الخير عليه رغم عفويتها.


حسب ما نشرته الصحف السعودية، فإن شابا يعمل مندوب لتوصيل الطلبات إلى المنازل، مكث في المنزل لمدة ثمانية أشهر عقب انتهائه من دراسته في الثانوية العامة، حتى  عمل كمندوب لتوصيل الطلبات منذ عام 2015 حتى الآن. 


قرر الشاب بعد تلك المدة أن يعمل في أي مجال للحصول على المال الكافي لتيسير حياته، فقام بالعمل في مجال توصيل الطلبات للمنازل، ولكن كان ينقصه وسيلة التوصيل فلم يكن لديه سيارة ليقوم بتوصيل الطلبات بها.


سألته إحدى العميلات عن وسيلة الطلبات ذات مرة منذ فترة: "هل ستقوم بالتوصيل بسيارتك الخاصة"، فكانت إجابته واضحة وتلقائية: "لا، معي ناقة".


كتبت تلك العميلة ما سمعته من الشاب، منذ ذلك الحين وانهالت عليه عروض العمل في شركات كبرى وتوفير سيارة له، وبعد فترة أعلن الشاب خطبته من العميلة التي كانت سببا في حصوله على عمل في إحدى الشركات الكبرى.
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