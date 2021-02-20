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أخبار العالم

انفجار في سوق بمدينة البصيرة السورية

السبت 20/فبراير/2021 - 01:37 م
انفجار في سوريا
انفجار في سوريا
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شريف سيد
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن انفجار عبوة ناسفة وسط سوق بمدينة البصيرة بدير الزور السورية. 

وقال المرصد السوري إن عبوة ناسفة وضعها مجهولون بداخل كيس انفجرت أمام أحد المحال التجارية وسط سوق مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي. 

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، واحتراق دراجة نارية، وجرى نقل الجرحى إلى مشفى الحمادي بمدينة البصيرة ومن ثم فرضت قوات سوريا الديمقراطية طوقًا أمنيًا حول المشفى، فيما وردت معلومات عن مزيد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

ومن ناحية أخرى، تم زرع عبوة ناسفة أخرى أثناء مرور عربة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية كانت تتجول في الشارع الرئيسي لبلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، أدى إلى وقوع إصابات في صفوف العناصر.

يأتي ذلك مع استمرار محاولات تنظيم داعش الإرهابي الظهور من جديد في الداخل السوري. 

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