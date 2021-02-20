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أخبار العالم

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الصومال

السبت 20/فبراير/2021 - 02:08 م
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقي
أعربت دولة الإمارات اليوم، السبت، عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية "مقديشو"، نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.


ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وفقا لما ذكرته صحيفة "الخليج"، الحكومة المؤقتة وجميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع.


وأكدت دولة الإمارات دعمها لجميع الجهود والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، ودعت جميع الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.


وعبرت دولة الإمارات عن أملها في أن يعم الاستقرار جمهورية الصومال، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.
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