ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخصائي علاج إدمان يكشف بعض المفاهيم المغلوطة عن الحشيش.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 02:44 م
الحشيش
الحشيش
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان، إن المخدرات تم تحديثها، وأصبحت هناك أصناف ملائمة لكل الطبقات الاجتماعية، والاقتصادية.

وأوضح الدكتور هشام جمعة، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هناك أصناف مرتفعة الثمن وأخرى قليلة الثمن، وعادة أحدث أصناف المخدرات هو أرخصها، منوها إلى أن المخدر الأكبر في نسبة التداول هو الحشيش يليه الترامادول ثم الهيروين.

وأضاف أن أعراض الإنسحاب النفسية للحشيش أقوى من الهيروين والترامادول، حيث أنه يسبب حالة من القلق، والعصبية، والتوتر، والاكتئاب الذي قد يؤدي للانتحار.

واشار الي ان واحد من ضمن المخدرات الواسعة الانتشار حاليا في الطبقات الفقيرة هو "الاستروكس" وهو مخدر سهل التصنيع ورخيص، وكل هذه العوامل تؤثر على انتشاره بشكل كبير، وهو يحدث تآثيرات وقتية للنشوة اقل بكثير من المخدرات الأخرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو عثمان: نسبة الإدمان 2% والتعاطى ببن السائقين 19% والحشيش الأكثر استخداما

أعلى محافظتين في الإدمان.. 5 أنواع مخدرات تنتشر بين فئات المجتمع المصري

حشيش وأستروكس وهيروين.. الداخلية توجه ضربات ناجحة لـ تجار المخدرات

هيروين واستروكس وبانجو.. الأمن يداهم بؤرة إجرامية خطرة بالقليوبية

أفضل طريقة للتعافي من الإدمان في أسرع وقت.. فيديو

«الإدارية العليا»: فصل 9 عاملين بـ التربية والتعليم تعاطوا الحشيش والترامادول

ترشيحاتنا

استولت على 50 مليون جنيه.. البحث عن سيدة أعمال هاربة نصبت على مواطنين بالقاهرة الجديدة

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

20 مارس.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد

طقس الخليج: تحذيرات في السعودية من الجو السيئ.. غائم ممطر بـ الإمارات.. وبارد مع رياح متقلبة في الكويت

مسافرة فرنسا.. والدة شقيقة زوجة سفاح الجيزة: مفيش علاقة بين بنتي وقذافي

قرارات وإجراءات مرتقبة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم.. صدى البلد ينشر التفاصيل

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الأفريقية

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور