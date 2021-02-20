أخصائي علاج إدمان يكشف بعض المفاهيم المغلوطة عن الحشيش.. فيديو

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان، إن المخدرات تم تحديثها، وأصبحت هناك أصناف ملائمة لكل الطبقات الاجتماعية، والاقتصادية.





وأوضح الدكتور هشام جمعة، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هناك أصناف مرتفعة الثمن وأخرى قليلة الثمن، وعادة أحدث أصناف المخدرات هو أرخصها، منوها إلى أن المخدر الأكبر في نسبة التداول هو الحشيش يليه الترامادول ثم الهيروين.





وأضاف أن أعراض الإنسحاب النفسية للحشيش أقوى من الهيروين والترامادول، حيث أنه يسبب حالة من القلق، والعصبية، والتوتر، والاكتئاب الذي قد يؤدي للانتحار.





واشار الي ان واحد من ضمن المخدرات الواسعة الانتشار حاليا في الطبقات الفقيرة هو "الاستروكس" وهو مخدر سهل التصنيع ورخيص، وكل هذه العوامل تؤثر على انتشاره بشكل كبير، وهو يحدث تآثيرات وقتية للنشوة اقل بكثير من المخدرات الأخرى.