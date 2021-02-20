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أخبار البلد

المشرفة على انتخابات الصحفيين تتلقى 34 طلب ترشح لعضوية النقابة

السبت 20/فبراير/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اليوم السبت 20 فبراير تلقي طلبات الترشح علي منصب النقيب وسته من أعضاء المجلس في الانتخابات المحدد لها الخامس من مارس المقبل.

وأكد خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات، أن اللجنة في اليوم الثالث لم تتلقي أي طلبات للترشح علي منصب النقيب، بينما تلقت 14 طلبا لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين للعضوية حتي الأن 34 مرشحا.
وأشار "ميري"، إلي أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات تواصل عملها لتلقي طلبات المرشحين حتي الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل.
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