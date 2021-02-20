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رياضة

باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام دجلة

السبت 20/فبراير/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة وادي دجلة، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 11  للدوري. 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة وحسني فتحي

خط الوسط: محمد مخلوف وهشام محمد وصلاح عاشور وشميلس بيكلي 

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وعاصم سعيد وإسلام صالح ومحمود الغزالي ومفتاح طقطق وزياد أشرف وأحمد عادل "ميسي".
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