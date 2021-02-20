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رياضة

رئيس البنك الأهلي يكشف موقف النادي من تحمل تكلفه المسحات الطبية

السبت 20/فبراير/2021 - 04:14 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي، موقف النادي من مطالبة اتحاد الكرة لأندية الدوري المصري بدفع 3 ملايين جنيه قيمة المسحات الطبية.

وأكد اشرف نصار في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت "، أن اتحاد الكرة السابق برئاسه عمرو الجنايني أخبر الأندية أن الاتحاد هو من سيتحمل نفقة المسحات بالاضافه لان اللائحه التي قامت الأندية بالتوقيع عليها قائمة على تحمل الاتحاد الدولي بتكلفه المسحات.

واضاف أن دفع ذلك المبلغ للاتحاد سيمثل أزمة كبري لبعض الأندية.

أما عن تقنية الفار فأكد أن وجودها أضاف الكثير للدوري المصري و أهم ما فيها مساعده الحكم في اتخاذ القرار الصحيح.

واضاف أن هناك بعض الملاحظات بشأن تلك التقنية ولكن بمرور الوقت يتطور وسيتم إصلاح الأخطاء.
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