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رياضة

خلال ساعات.. اتحاد الكرة يستعد لإعلان جولات الدوري المتبقية

السبت 20/فبراير/2021 - 06:48 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسري غازي
تعلن إدارة المسابقات باتحاد الكرة، خلال الساعات المقبلة، جدول مباريات بطولة الدوري المتبقية، إلى جانب مباريات دور الـ16 فى بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى خلال فترة التوقف الدولي معسكرا تدريبا فى الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل فى إطار تصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون.

يذكر أن إدارة المسابقات بإتحاد الكرة سبق وأن أعلنت عن جدول منافسات الدوري العام من الأسبوع الثامن حتى الأسبوع الرابع عشر والذي جاء كالتالي :.

أهم مباريات الجولة الثامنة:

الأهلي يلتقي البنك الأهلي يوم 17 يناير بينما يلتقي نادي الزمالك الجونة يوم 19 يناير ، بينما يلتقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي يوم 30 من شهر يناير أيضا.

بينما جاءت أهم مباريات الجولة التاسعة كالتالي:.

الأهلي ضد المقاولون العرب 21 يناير

الزمالك ضد أسوان 23 يناير

بيراميدز ضد سموحة 22 يناير

وجاءت أهم مباريات الجولة العاشرة كالتالي :.

الأهلي ضد بيراميدز يوم 26 يناير 

الزمالك ضد مصر المقاصة 28 يناير

وجاءت أهم مباريات الجولة الحادية عشر كالتالي :.

الأهلي ضد سموحه 16 فبراير

الزمالك ضد غزل المحلة 2 فبراير

بيراميدز ضد إنبي 3 فبراير

وجاءت أهم مباريات الجولة الثانية عشر كالتالي :.

الأهلي ضد الإسماعيلي 10 مارس

الزمالك ضد الاتحاد 8 فبراير

بيراميدز ضد طلائع الجيش 6 فبراير


وجاءت أهم مباريات الجولة الثالثة عشر كالتالي :.

الأهلي ضد انبي 22 أبريل

الزمالك ضد الاسماعيلي 17 فبراير

بيراميدز ضد المصري 10 فبراير

الجولة الرابعة عشر 

الأهلي ضد طلائع الجيش 28 فبراير

الزمالك ضد وادي دجلة 1 مارس

بيراميدز ضد الجونة 25 فبراير
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