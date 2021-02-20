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الإسكان: التجلي الأعظم يضم 15 مشروعا لتطوير سانت كاترين والمنطقة الاستثمارية

السبت 20/فبراير/2021 - 07:34 م
مشروع التجلي الأعظم
مشروع التجلي الأعظم
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حمزة شعيب
كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل مشروع جبال سيناء.. موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين.

قال خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" مشروع جبال سيناء هو أحد المشروعات الواعدة في جنوب  سيناء، مشيرا إلى أنه يشمل تطوير المخطط الشامل لسانت كاترين والمنطقة الإستثمارية.

وتابع خطاب :" مشروع التجلي الأعظم يشمل 15 مشروعا، حيث أنه يتضمن إنشاء منطقة سكنية، وتطوير لشبكة الطرق والبنية التحتية بالكامل.

ولفت إلى أن إنشاء فنادق من نوع جديد تتلاءم مع السياحة الروحانية ضمن المشروع، فضلًا عن استراحات قائمة للزوار، ومنطقة للفنادق المتنوعة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف الاستفادة من المنطقة المتميزة بين دهب وشرم الشيخ.
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