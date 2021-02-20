ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر





وأثارت الفنانة مى عمر؛ الجدل بإطلالتها الجريئة والمثيرة من البرندات العالمية ذات الاسعار الباهظة التى ظهرت بها فى مسلسل لؤلؤ وكشفت انها ملابس تفصيل .





وتألقت مي عمر في أحدث ظهور لها بإطلالة أنثوية أنيقة، وارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وارتدت حزاما حول الخصر.



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وانتعلت مي عمر حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ولفتت الأنظار بساعة يد من ماركة Hublot.

تصدرت الفنانة مى عمر؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.